    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Pequeños cambios al momento de lavar pueden marcar la diferencia. Estos consejos explican cómo cuidar mejor la ropa, evitar errores comunes y lograr que huela bien por más tiempo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    Durante gran parte del siglo XIX, lavar la ropa podía ocupar casi un día completo. Había que acarrear agua, calentarla, frotar las prendas a mano y luego colgarlas para secarlas.

    Hoy, gracias a las lavadoras modernas, el proceso es mucho más simple, pero eso no significa que esté libre de errores.

    Según una guía de The Washington Post, pequeños cambios en la forma de lavar pueden hacer una gran diferencia en la limpieza, el olor y la duración de la ropa.

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Estos son 19 consejos clave para hacerlo mejor, con menos esfuerzo y menos desgaste para las prendas:

    1. Elige la lavadora adecuada para tu estilo de vida

    Las lavadoras de carga frontal usan menos agua y son más suaves con las telas, aunque pueden desarrollar olores si no se limpian con frecuencia.

    Las de carga superior suelen ser más resistentes y efectivas para limpiezas profundas, pero pueden dañar prendas delicadas.

    2. Clasifica la ropa, pero no solo por color

    Separar blancos y oscuros ya no es tan relevante como antes.

    Hoy se recomienda clasificar por tipo de tela, nivel de suciedad o temperatura de lavado, ya que la mayoría de las prendas modernas no destiñen fácilmente.

    3. Elige el detergente según tus necesidades

    Existen detergentes para piel sensible, ropa deportiva o formatos prácticos como cápsulas.

    The Washington Post advierte que incluso algunas opciones “ecológicas” pueden contener plástico, aunque esté considerado seguro.

    4. Usa menos detergente del que crees

    Seguir al pie de la letra la etiqueta puede llevar a usar demasiado jabón.

    El experto Patric Richardson asegura que entre una y tres cucharadas suelen ser suficientes para una carga normal.

    5. Prioriza el lavado con agua fría

    Lavar con agua fría ahorra energía y ayuda a preservar las telas.

    Incluso la ropa de cama puede lavarse así, salvo en casos de enfermedad, donde se recomienda agua caliente.

    6. Trata las manchas de grasa de forma específica

    Las manchas de aceite y grasa no se eliminan solo con agua.

    Para eso se necesitan detergentes o quitamanchas con surfactantes, que ayudan a desprender la grasa de la tela.

    7. Evita que la lavadora manche tu ropa

    Si aparecen manchas nuevas tras el lavado, puede deberse a una máquina sucia, residuos de detergente o alto contenido de minerales en el agua.

    8. Aprende a interpretar las etiquetas de cuidado

    Los símbolos indican si una prenda puede lavarse, secarse o blanquearse. Entenderlos evita encogimientos, desteñidos o daños innecesarios.

    9. Lava tu ropa con menos frecuencia

    Cada lavado desgasta las fibras. Según especialistas citados por el medio, jeans, suéteres y prendas poco sucias pueden usarse varias veces antes de lavarse.

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien. Foto: Getty Images.

    10. Aprende a lavar suéteres a mano

    Para prendas delicadas, basta con agua a temperatura ambiente y detergente suave o champú especial para lana o cachemira.

    11. Piensa dos veces antes de usar cloro

    El blanqueador con cloro puede debilitar las fibras, irritar la piel y afectar el medioambiente.

    Una alternativa es el blanqueador con oxígeno.

    12. Cuestiona el uso del suavizante

    Aunque deja la ropa suave y con buen aroma, no siempre es necesario.

    Usar menos detergente o agregar vinagre puede lograr un efecto similar.

    13. No hiervas la ropa

    Hervir prendas, una práctica popular en redes sociales, puede causar encogimiento, pérdida de color y daño en costuras y elásticos.

    14. Evita la secadora cuando sea posible

    El calor daña las fibras. Secar la ropa al aire prolonga su vida útil y reduce el consumo energético.

    15. Mantén tus máquinas limpias

    La lavadora y la secadora necesitan mantenimiento regular. Ciclos de limpieza con vinagre o productos especiales ayudan a evitar malos olores.

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    16. Evita que los calcetines desaparezcan

    Para no perderlos, se recomienda lavarlos dentro de bolsas de malla con cierre, evitando que queden atrapados en la máquina.

    17. Aprovecha la lavadora para otros objetos

    También puede usarse para lavar almohadas, camas de mascotas, juguetes de plástico o bolsas reutilizables.

    18. Acepta la “silla de la ropa”

    Guardar la ropa no tiene que ser inmediato. Dejar prendas limpias acumuladas por un tiempo es más común de lo que parece.

    19. Sé respetuoso en lavanderías compartidas

    Retirar la ropa a tiempo y no manipular la de otros es clave para una buena convivencia en espacios comunes.

    Lee también:

    Más sobre:LavadoraRopaHogarCasaBienestarEstilo de vidaLimpiezaLavar ropaDetergenteOlorTendencias

