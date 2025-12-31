SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    Confirman nuevo caso en La Araucanía, Chile. Qué es el virus, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y las principales medidas de prevención.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco Tendencias / La Tercera

    Utilizando un test rápido, el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Región de La Araucanía, confirmó el diagnóstico de hantavirus en un joven de 24 años que comenzó a presentar síntomas desde el pasado 14 de diciembre.

    Según informaron las autoridades, el paciente está estable, pero hospitalizado y con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, aseguraron que recientemente estuvo visitando algunos sectores rurales de Coyhaique, en la Región de Aysén.

    El joven es el cuarto caso confirmado de la región. Además, recientemente, el Minsal realizó un balance semanal en el que informó que a la semana 51 del año 2025, ya hay 43 casos confirmados y 8 fallecidos por el virus.

    Pero, ¿qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto es todo lo que debes saber.

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    Qué es el hantavirus o virus hanta

    De acuerdo a la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los hantavirus son una familia de virus que “pueden causar enfermedades graves y la muerte”.

    Los humanos se contagian por contacto con roedores (ratas y ratones) a través de su orina, excrementos y saliva. Basta con respirar gotas frescas o aire contaminado, o tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus.

    También se han registrado casos de infección por mordeduras o arañazos (pero con menor frecuencia).

    Las dos enfermedades principales que puede provocar el hantavirus son dos: síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPCH) y fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). El SPH es la enfermedad más común en Sudamérica y Estados Unidos.

    En Chile, la enfermedad SPCH está presente desde la década de los 90 y es transmitida por los ratones silvestres de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    Síntomas del hantavirus

    El SPH puede aparecer entre una y ocho semanas después de haber sido infectado, según explican desde Medline Plus. Sus síntomas son parecidos a los de la gripe. Entre ellos, están:

    • Escalofríos.
    • Fiebre.
    • Dolores musculares (muslos, caderas, hombros y espalda).

    Después de algunos días de “mejoría”, los pacientes comienzan a decaer nuevamente. Entonces, comienzan con estos otros síntomas:

    • Tos seca.
    • Sensación de indisposición (malestar general).
    • Diarrea.
    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas y vómitos.
    • Dificultad respiratoria.

    Según las cifras estadounidenses, el 38% de los pacientes que tienen síntomas respiratorios pueden morir por la enfermedad.

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco Tendencias / La Tercera

    Cómo prevenir el contagio de hantavirus

    La recomendación principal es evitar la exposición a la orina y excrementos de roedores, manteniendo la casa y todas sus áreas limpias, y prefiriendo siempre el consumo de agua limpia y purificada.

    Desde el Minsal recomiendan sellar las viviendas con materiales resistentes para no permitir el ingreso de roedores, realizar una buena disposición de basura con tarros cerrados con tapa, mantener los alimentos en envases herméticos y no dejar restos de comida encima.

    Si es que ingresas a un lugar que permaneció cerrado durante mucho tiempo, se recomienda ventilar por al menos 30 minutos. Después, rociar una solución de cloro para desinfectar. También mantener el pasto corto y sin malezas en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda (con 7 días previos de desratización para evitar que ingresen a la casa).

    Además, quienes van a acampar, deben dormir en un piso cubierto y acolchado, transitar por senderos o caminos habilitados, evitar recolectar y consumir frutas silvestres o leña y atender a campings autorizados.

    Lee también:

    Más sobre:HantavirusVirus hantaHantaRoedoresRatonesRatasSíntomas hantavirusHantavirus ChileHantavirus TemucoHantavirus CoyahiqueSíntomas del hantavirusCómo se contagia el hantavirusCasos de hantavirusChileRegión de AysénRegión de La AraucaníaCoyahiqueSíndrome pulmonar por hantavirusSPHSPCHLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Netanyahu insiste que “quedan cosas por terminar” en Gaza, apuntando al desarme de Hamas

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Lo más leído

    1.
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    2.
    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    3.
    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    4.
    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad
    Chile

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad

    Uso de “galletero” provocó incendio forestal en Pencahue: sujeto será formalizado este miércoles

    Envían a prisión preventiva a médico colombiano por emitir más de 2.300 licencias falsas

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”
    Negocios

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores
    Tendencias

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Cultura y entretención

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos
    Mundo

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Netanyahu insiste que “quedan cosas por terminar” en Gaza, apuntando al desarme de Hamas

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina