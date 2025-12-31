Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

Utilizando un test rápido, el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Región de La Araucanía, confirmó el diagnóstico de hantavirus en un joven de 24 años que comenzó a presentar síntomas desde el pasado 14 de diciembre .

Según informaron las autoridades, el paciente está estable, pero hospitalizado y con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, aseguraron que recientemente estuvo visitando algunos sectores rurales de Coyhaique, en la Región de Aysén.

El joven es el cuarto caso confirmado de la región. Además, recientemente, el Minsal realizó un balance semanal en el que informó que a la semana 51 del año 2025, ya hay 43 casos confirmados y 8 fallecidos por el virus.

Pero, ¿qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto es todo lo que debes saber.

Qué es el hantavirus o virus hanta

De acuerdo a la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los hantavirus son una familia de virus que “pueden causar enfermedades graves y la muerte” .

Los humanos se contagian por contacto con roedores (ratas y ratones) a través de su orina, excrementos y saliva. Basta con respirar gotas frescas o aire contaminado, o tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus.

También se han registrado casos de infección por mordeduras o arañazos (pero con menor frecuencia).

Las dos enfermedades principales que puede provocar el hantavirus son dos: síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPCH) y fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). El SPH es la enfermedad más común en Sudamérica y Estados Unidos.

En Chile, la enfermedad SPCH está presente desde la década de los 90 y es transmitida por los ratones silvestres de cola larga ( Oligoryzomys longicaudatus ).

Síntomas del hantavirus

El SPH puede aparecer entre una y ocho semanas después de haber sido infectado, según explican desde Medline Plus. Sus síntomas son parecidos a los de la gripe. Entre ellos, están :

Escalofríos.

Fiebre.

Dolores musculares (muslos, caderas, hombros y espalda).

Después de algunos días de “mejoría”, los pacientes comienzan a decaer nuevamente. Entonces, comienzan con estos otros síntomas:

Tos seca.

Sensación de indisposición (malestar general).

Diarrea.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Dificultad respiratoria.

Según las cifras estadounidenses, el 38% de los pacientes que tienen síntomas respiratorios pueden morir por la enfermedad.

Cómo prevenir el contagio de hantavirus

La recomendación principal es evitar la exposición a la orina y excrementos de roedores, manteniendo la casa y todas sus áreas limpias, y prefiriendo siempre el consumo de agua limpia y purificada .

Desde el Minsal recomiendan sellar las viviendas con materiales resistentes para no permitir el ingreso de roedores, realizar una buena disposición de basura con tarros cerrados con tapa, mantener los alimentos en envases herméticos y no dejar restos de comida encima.

Si es que ingresas a un lugar que permaneció cerrado durante mucho tiempo, se recomienda ventilar por al menos 30 minutos. Después, rociar una solución de cloro para desinfectar. También mantener el pasto corto y sin malezas en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda (con 7 días previos de desratización para evitar que ingresen a la casa).

Además, quienes van a acampar, deben dormir en un piso cubierto y acolchado, transitar por senderos o caminos habilitados, evitar recolectar y consumir frutas silvestres o leña y atender a campings autorizados.