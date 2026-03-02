SUSCRÍBETE
    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del "efecto de la primera noche"

    Hoteles, casas de amigos o incluso una mudanza pueden transformar el descanso en una lucha inesperada por dormir.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    Dormir fuera de casa puede parecer un plan atractivo, especialmente en vacaciones, pero cuando llega la hora de acostarse la experiencia no siempre es placentera.

    La cama del hotel se siente distinta, un zumbido constante del refrigerador interrumpe el silencio y cualquier luz parece demasiado brillante.

    Aun estando agotados, conciliar el sueño puede transformarse en un desafío. A este fenómeno se le conoce como el “efecto de la primera noche”.

    Según un artículo publicado en The Conversation, la dificultad para dormir en un entorno nuevo responde a una combinación de factores biológicos y psicológicos.

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    ¿Por qué sucede esto?

    El cerebro, explican, está programado para prever situaciones, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo se encuentra en su estado más vulnerable.

    En condiciones habituales, el descanso depende de una coordinación precisa entre señales internas y externas.

    Internamente, el organismo reduce la temperatura corporal central y aumenta la producción de melatonina, la hormona que promueve el sueño, lo que disminuye el estado de alerta.

    Externamente, el entorno debe reforzar estas señales: la oscuridad, el silencio y las rutinas previas al descanso ayudan a que el cerebro interprete que es seguro “desconectarse”.

    El problema surge cuando estas referencias cambian. Un colchón más firme o más blando, ruidos desconocidos, luces de relojes digitales o hábitos distintos pueden alterar las condiciones que el cuerpo asocia con el descanso.

    Desde una perspectiva evolutiva, esta reacción tendría un componente protector.

    El llamado “efecto de la primera noche” implica que, al dormir en un lugar nuevo, el cerebro no se apaga por completo.

    El efecto de la primera noche

    Estudios que han registrado la actividad cerebral muestran que, durante la primera noche en un entorno desconocido, el hemisferio izquierdo permanece más receptivo a sonidos extraños, incluso en fases de sueño profundo.

    En la segunda noche, una vez que el espacio se vuelve más familiar, esa vigilancia tiende a disminuir.

    A esto se suma el componente emocional. Viajar puede implicar estrés logístico, anticipación por compromisos importantes o incluso desfase horario.

    La nostalgia, la ansiedad o la emoción de un viaje activan los mismos sistemas de alerta en el cerebro.

    Y cuando el sistema de excitación está activo, compite directamente con el sueño: aunque el cuerpo esté cansado, la mente sigue en estado de vigilancia.

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    No para todos es igual

    Sin embargo, no todos experimentan el fenómeno de la misma manera. Algunas personas duermen mejor fuera de casa.

    La ausencia de responsabilidades domésticas, límites más claros entre trabajo y descanso o un entorno menos asociado al estrés cotidiano pueden favorecer el sueño.

    De hecho, investigaciones citadas en el artículo indican que quienes duermen poco en casa tienden a descansar mejor cuando viajan.

    Cómo combatir el sueño

    Para enfrentar el “efecto de la primera noche”, los especialistas recomiendan asumirlo como una respuesta normal del cerebro.

    Planificar un primer día menos exigente, mantener una rutina de sueño incluso fuera de casa, por ejemplo, llevando un antifaz, una funda de almohada o un aroma familiar, y elegir alojamientos que faciliten el descanso puede marcar la diferencia.

    Y si el sueño mejora al viajar, quizá sea una señal para revisar el propio dormitorio: mantenerlo fresco, oscuro, cómodo y libre de pantallas antes de acostarse podría ayudar a que el cerebro vuelva a asociarlo con seguridad y descanso.

    Lee también:

