El objeto interestelar 3I/ATLAS continúa sorprendiendo. La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) acaba de revelar nueva información que captó la misión Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) sobre el extraño “cometa”.

De acuerdo a los científicos, el 3I/ATLAS llegará a su punto más cercano con la Tierra el próximo 19 de diciembre.

Mientras tanto, los equipos de la ESA, NASA, entre otros, están intentando averiguar todo lo que pueden sobre este inusual objeto: y es que, aunque todo apunta a que es un cometa de otro sistema solar, no se comporta como cualquier otro que el humano haya identificado .

Esto es todo lo nuevo que se sabe sobre el objeto interestelar.

Nuevos detalles extraños del objeto interestelar 3I/ATLAS

La ESA, a través de un comunicado, explicó que los datos de los instrumentos científicos que están observando a detalle al 3I/ATLAS no llegarán hasta febrero de 2026.

No obstante, decidieron descargar de todas formas una cuarta parte de una imagen de NavCam, la cámara de la misión Juice, y lo que vieron les sorprendió: “El cometa, claramente visible y rodeado de señales de actividad”.

Los científicos también identificaron las dos colas del cometa: una de plasma, compuesta de gas con carga eléctrica, y una de polvo, con diminutas partículas sólidas.

“Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS. Foto: ESA.

La fotografía fue capturada el 2 de noviembre de 2025, dos días antes de que el cometa estuviese a solo 66 millones de kilómetros de Juice.

En paralelo a este hallazgo, la agencia adelantó que la información que reciban en 2026 será decidora: es probable que se puedan apreciar señales más claras de la actividad del cometa, a mejor resolución y con datos más precisos.

¿Y por qué es tan importante para el mundo científico el cometa 3I/ATLAS? Desde la ESA, explicaron que “estos cometas son absolutamente extraños. Todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y formas de vida de nuestro Sistema Solar comparten un origen común”.

“Pero los cometas interestelares son auténticos forasteros, portadores de pistas sobre la formación de mundos mucho más allá del nuestro ”.

Las fotografías del 3I/ATLAS de la NASA

El 30 de noviembre, el Telescopio Espacial Hubble de la NASA también tomó una imagen del 3I/ATLAS, cuando estaba a 286 millones de kilómetros del planeta Tierra.

“El Hubble rastreó el cometa a medida que se desplazaba por el cielo, por lo que las estrellas de fondo aparecen como rayos de luz”, explicaron sobre la fotografía.

¿Es el 3I/ATLAS un peligro para el planeta Tierra?

No. Pese a que se han viralizado algunas “noticias” sobre el supuesto riesgo del cometa para la Tierra, la ESA explicó que lo más cerca que estará el cometa de nuestro planeta será a unos 270 millones de kilómetros.

Esto es 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.