VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Nuevas imágenes del Hubble y de la misión Juice revelan detalles inéditos del objeto interestelar 3I/ATLAS, un cometa “forastero” cuyo comportamiento sigue desconcertando a la comunidad científica.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS. Foto: NASA.

    El objeto interestelar 3I/ATLAS continúa sorprendiendo. La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) acaba de revelar nueva información que captó la misión Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) sobre el extraño “cometa”.

    De acuerdo a los científicos, el 3I/ATLAS llegará a su punto más cercano con la Tierra el próximo 19 de diciembre.

    Mientras tanto, los equipos de la ESA, NASA, entre otros, están intentando averiguar todo lo que pueden sobre este inusual objeto: y es que, aunque todo apunta a que es un cometa de otro sistema solar, no se comporta como cualquier otro que el humano haya identificado.

    Esto es todo lo nuevo que se sabe sobre el objeto interestelar.

    Nuevos detalles extraños del objeto interestelar 3I/ATLAS

    La ESA, a través de un comunicado, explicó que los datos de los instrumentos científicos que están observando a detalle al 3I/ATLAS no llegarán hasta febrero de 2026.

    No obstante, decidieron descargar de todas formas una cuarta parte de una imagen de NavCam, la cámara de la misión Juice, y lo que vieron les sorprendió: “El cometa, claramente visible y rodeado de señales de actividad”.

    Los científicos también identificaron las dos colas del cometa: una de plasma, compuesta de gas con carga eléctrica, y una de polvo, con diminutas partículas sólidas.

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS. Foto: ESA.

    La fotografía fue capturada el 2 de noviembre de 2025, dos días antes de que el cometa estuviese a solo 66 millones de kilómetros de Juice.

    En paralelo a este hallazgo, la agencia adelantó que la información que reciban en 2026 será decidora: es probable que se puedan apreciar señales más claras de la actividad del cometa, a mejor resolución y con datos más precisos.

    ¿Y por qué es tan importante para el mundo científico el cometa 3I/ATLAS? Desde la ESA, explicaron que “estos cometas son absolutamente extraños. Todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y formas de vida de nuestro Sistema Solar comparten un origen común”.

    “Pero los cometas interestelares son auténticos forasteros, portadores de pistas sobre la formación de mundos mucho más allá del nuestro”.

    Las fotografías del 3I/ATLAS de la NASA

    El 30 de noviembre, el Telescopio Espacial Hubble de la NASA también tomó una imagen del 3I/ATLAS, cuando estaba a 286 millones de kilómetros del planeta Tierra.

    “El Hubble rastreó el cometa a medida que se desplazaba por el cielo, por lo que las estrellas de fondo aparecen como rayos de luz”, explicaron sobre la fotografía.

    ¿Es el 3I/ATLAS un peligro para el planeta Tierra?

    No. Pese a que se han viralizado algunas “noticias” sobre el supuesto riesgo del cometa para la Tierra, la ESA explicó que lo más cerca que estará el cometa de nuestro planeta será a unos 270 millones de kilómetros.

    Esto es 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

    “Durante su aproximación más cercana a la Tierra, estará al otro lado del Sol. No representa ningún peligro para nuestro planeta ni para ningún otro planeta del Sistema Solar”, aseguraron.

    Lee también:

    Más sobre:3I/ATLASCometaObjeto interestelarExtraterrestreObjeto extraterrestreNASAESAAgencia Espacial EuropeaJuiceHubbleImágenes 3I/ATLAS3I Atlas3IATLASATLASCometa interestelarSistema solarPlaneta TierraCienciaHallazgoHallazgo científicoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Elecciones presidenciales: ciudadanos tardarían un minuto en ejercer el voto y resultados podrían estar cerca de las 20.00 horas

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    5.
    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”
    Chile

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014
    Negocios

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS
    Tendencias

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina
    El Deportivo

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina

    El presidente del Betis da su postura sobre la chance de que Manuel Pellegrini quiera partir a la Roja

    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”
    Cultura y entretención

    Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares
    Mundo

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística
    Paula

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile