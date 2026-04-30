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    El “factor Valdivia” detrás del alza en el nivel de conocimiento de la ministra Ximena Lincolao

    De acuerdo con la última encuesta de Cadem, la titular de Ciencia es una de las más reconocidas por la ciudadanía. Todo esto, después de su exposición tras el episodio vivido en el sur en el marco de la inauguración de año académico de la Universidad Austral a principios de abril.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ximena Lincolao en La Moneda. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La actual ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, figura como uno de los secretarios de Estado que presenta un mayor grado de conocimiento ciudadano en el actual gabinete, y superó con creces a sus antecesores que ocuparon el mismo cargo desde que se fundó el ministerio.

    Según el último sondeo Plaza Pública de Cadem, Lincolao pasó de un 43% de conocimiento en marzo a un 82% en abril, un salto de 39 puntos porcentuales que constituye la mayor alza registrada en la serie. El incremento coincide con la agresión que sufrió durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral, donde permaneció cerca de tres horas sin poder salir del recinto, en medio de gritos, insultos y accesos bloqueados.

    El episodio de violencia que enfrentó en Valdivia no solo abrió un debate sobre el deterioro del clima universitario, sino que, en su caso, tuvo un efecto político inmediato. El hecho y su masiva difusión catapultó su nivel de conocimiento ciudadano a uno de los más altos del gabinete, superando con holgura a todos sus antecesores desde la creación de la cartera.

    Agresión a ministra Lincolao en Valdivia.

    Lincolao se posicionó como la cuarta ministra más reconocida del gabinete, detrás de Mara Sedini (87%), Ximena Rincón (86%) y Natalia Duco (85%). Además, combinó ese alto nivel de notoriedad con una aprobación de 52%, ubicándose entre las figuras mejor evaluadas del equipo ministerial junto con el titular de Vivienda, Iván Poduje.

    El contraste con sus antecesores es significativo. El primer titular de la cartera, Andrés Couve, alcanzó su punto más alto de conocimiento en mayo de 2020, en pleno despliegue por la pandemia del Covid-19, con un 30%. Su exposición pública estuvo asociada a la entrega de datos epidemiológicos junto al entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, y al trabajo técnico de la Submesa de datos. Aun así, nunca superó ese umbral.

    Flavio Salazar se movió entre 13% y 21% durante 2022, mientras que Silvia Díaz fluctuó entre 14% y 27%. Más recientemente, Aisén Etcheverry alcanzó un peak de 24% en 2024, en parte impulsada por su rol como vocera subrogante de gobierno durante el pre y postnatal de Camila Vallejo.

    El patrón sugiere que, históricamente, el Ministerio de Ciencia ha tenido dificultades para posicionarse en la opinión pública, salvo en contextos excepcionales. La pandemia fue uno de ellos; la agresión en Valdivia, otro. En ambos casos, la visibilidad no provino de la agenda sectorial tradicional, sino de situaciones de alto impacto mediático.

    Rally around the flag

    En ese contexto, el salto en notoriedad tras un hecho de alta exposición mediática no resulta anómalo. Para Gonzalo Espinoza, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, “sí es esperable. Esto responde al efecto de mera exposición, ya que el salto en el nivel de conocimiento ciudadano es independiente a la negatividad del hecho. La evidencia nos muestra que los acontecimientos de alta exposición mediática tienen la capacidad de llevar a la palestra a figuras políticas con bajos niveles de conocimiento”.

    El punto clave, advierte, no es el aumento en sí, sino su duración. “Ahora bien, que esa visibilidad se logre mantener en el tiempo es un desafío distinto, donde intervienen variables que van más allá del mero acontecimiento inicial”, agrega.

    El fenómeno, además, no se explica únicamente por una lógica tradicional de instalación mediática. Espinoza matiza que “el fenómeno se acerca mucho más a un efecto de rally around the flag. En este caso, la alta exposición de la ministra existió en múltiples fuentes de información y diversas agendas, tanto ciudadanas como políticas, operando en simultáneo para condenar el ataque transversalmente”.

    Desde otra vereda, Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la U. Central, coincide en el diagnóstico. “El salto en el nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía que muestra la ministra Lincolao es el efecto de la alta exposición que obtuvo a partir de los hechos acontecidos en Valdivia. Esto no necesariamente se va a traducir en conocimiento o reconocimiento positivo por parte de la ciudadanía, pero sí, a través de un hecho lamentable, ha permitido que sea reconocida por la opinión pública”.

    El Presidente Jose Antonio Kast realizó punto de prensa junto a la ministra Lincolao, luego de las agresiones en Valdivia. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Campos agrega un factor político-comunicacional. “Hay que decir también que el gobierno, frente a los graves hechos, le dio especial relevancia, y, por lo tanto, la pregunta natural que surgió en la ciudadanía es, ¿quién es esta ministra? Y, por lo tanto, de alguna manera quisieron conocerla a través de Internet o los mismos medios de comunicación”.

    Ese interés repentino, sin embargo, se inserta en una trayectoria institucional marcada por la baja exposición. El Ministerio de Ciencia, creado a fines de 2018, ha tendido a concentrarse en políticas de fomento a la investigación y asignación de recursos, lejos de la contingencia política cotidiana. “Este salto en las encuestas no se explica tanto por el rol la cartera de Ciencia, sino por las características particulares del hecho. En general, un ministerio como el de Ciencia suele tener un perfil más técnico y no cuenta con una relevancia en la toma de decisiones políticas”, plantea Espinoza.

    Campos complementa que esto puede ser visto como una oportunidad para el trabajo que realiza el Ministerio de Ciencia, “que es más bien uno de segundo orden desde la perspectiva comunicacional”. Y añade que la trayectoria de la propia ministra podría jugar un rol en ese reposicionamiento.

    La clave, en todo caso, está en lo que pueda venir luego del acontecimiento que catapultó su vitrina pública. “La evidencia comparada señala que la visibilidad a largo plazo está ligada a la capacidad de la propia figura política para capitalizar el momento y generar una agenda mediática a su favor”, sostiene Espinoza.

    Más sobre:Ximena LincolaoUniversidad AustralNivel de conocimientoCademGabineteJosé Antonio Kast

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