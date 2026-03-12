Sifup acusa a Deportes Temuco de dejar sin apoyo a jugadores lesionados y apunta a Marcelo Salas: “Es una práctica habitual”

El Sifup acusa a Deportes Temuco de dejar sin apoyo a jugadores lesionados y apunta a Marcelo Salas.

El Sifup cuestiona a la dirigencia de Deportes Temuco por la situación contractual y médica de varios futbolistas que sufrieron lesiones mientras integraban el plantel del club de la Región de la Araucanía. La organización sindical apunta directamente a la administración encabezada por Marcelo Salas.

El conflicto más reciente involucra al jugador Frank Valenzuela, quien mantiene contrato vigente con el club y se encuentra lesionado. Según el Sifup, el defensor no ha podido resolver su situación debido a diferencias respecto al pago de su salario durante el período de recuperación.

“Lamentablemente, esta es una práctica habitual de la dirigencia de Deportes Temuco: dejar a los jugadores sin apoyo cuando sufren lesiones. Estas son de carácter laboral, ya que los futbolistas las sufrieron defendiendo al club, ejerciendo su trabajo”, afirmó el dirigente.

Marín señala que, según los acuerdos vigentes entre el sindicato y el fútbol chileno, los clubes tienen la obligación de garantizar el tratamiento y la recuperación de los futbolistas que se lesionan mientras están bajo contrato. “Quedó establecido en la mediación que sostuvimos con la ANFP en la Dirección del Trabajo el año pasado”, explica el exarquero.

Luis Marín, presidente del Sifup. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

De acuerdo con el Sifup, el protocolo fija obligaciones para los clubes en materia de cobertura médica. El sindicato afirma que, pese a ese marco, la situación en Deportes Temuco evidencia que el procedimiento no se estaría aplicando de forma adecuada. “El club de Marcelo (Salas) y Raúl (Jélvez) parece no darle demasiada importancia a esta situación”, señaló Marín.

Según el dirigente, representantes de la institución no participaron en una instancia informativa convocada por la autoridad laboral para explicar el alcance del protocolo. “A pesar de que no vinieron, igual les mandamos el documento, pero nos queda claro que no lo han leído, lo que explica el problema que está teniendo Frank Valenzuela”, dice.

El caso de Valenzuela no es el único que ha generado cuestionamientos del organismo sindical respecto del manejo de futbolistas lesionados en el club. El Sifup también menciona las situaciones de Stefano Magnasco, Gonzalo Villegas y Julio Castro.

Según el sindicato, los tres jugadores enfrentaron procesos similares tras sufrir lesiones mientras integraban el plantel de Deportes Temuco. En esos casos el club habría presionado para que firmaran sus respectivos finiquitos mientras aún se encontraban en recuperación.

El exlateral de la UC, de hecho, expuso su situación a través de las redes sociales. “Los clubes no están obligados a renovarte ni mucho menos, entonces se genera un escenario difícil. A varios compañeros les ha pasado terminar la temporada lesionados y quedar sin club; eso dificulta las posibles negociaciones con otro equipo”, dijo en un video.

“El año pasado sufrí un par de lesiones en la rodilla que me impidieron jugar algunos partidos al final de la temporada, pero debido al contexto del equipo quise jugar igual para salir de esa situación, lo que gatilló una lesión más grave en mi rodilla, que más tarde tuvo que pasar por cirugía”, señaló.