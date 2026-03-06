La grave acusación de tricampeón con la UC contra Temuco de Marcelo Salas: “Jugar igual gatilló en una lesión más grave”

El exlateral de Universidad Católica, Stefano Magnasco, expuso su situación actual como futbolista libre mientras se recupera de una cirugía en su rodilla y cuestionó la falta de mecanismos contractuales para jugadores que terminan la temporada lesionados.

El defensor de 33 años publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó que el problema comenzó durante la última temporada con Deportes Temuco de Marcelo Salas.

“Quise hacer este video porque mucha gente me ha preguntado por el estado de mi situación actual. El año pasado sufrí un par de lesiones en la rodilla que me impidieron jugar algunos partidos al final de la temporada, pero debido al contexto del equipo quise jugar igual para salir de esa situación, lo que gatilló una lesión más grave en mi rodilla, que más tarde tuvo que pasar por cirugía”, señaló.

Magnasco indicó que la lesión coincidió con el término de su contrato, lo que lo dejó sin vínculo laboral mientras continúa en recuperación. “Esto llevó a una situación compleja, que es terminar contrato y tener una lesión. Los clubes no están obligados a renovarte ni mucho menos, entonces se genera un escenario difícil. A varios compañeros les ha pasado terminar la temporada lesionados y quedar sin club; eso dificulta las posibles negociaciones con otro equipo”, afirmó.

El futbolista también se refirió a posibles cambios en el sistema contractual para estos casos y mencionó gestiones del Sifup. “Sé que ellos conocen esta situación y han tratado de generar seguros y estar más con el jugador. En otros países, cuando pasan este tipo de casos, los clubes están obligados a extender el contrato hasta la recuperación y el alta médica. Siento que así debería ser”, sostuvo.

Sobre su situación actual en el mercado, Magnasco aseguró que la lesión condiciona las negociaciones con eventuales equipos interesados. “Tengo poco poder de negociación. Los clubes que se te acercan saben que queda poco tiempo y lo que más quieren es contar con el jugador lo más pronto posible. Estoy recuperandome en Meds con dos kinesiólogos que se han portado incréible”, concluyó.