El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua.

Andrés San Martín anticipó el partido de la UC ante O’Higgins de Rancagua por la Liga de Primera. El ayudante técnico asumirá funciones en el banco debido a la suspensión del entrenador Daniel Gárnero.

Este jueves fue el encargado de hablar en rueda de prensa y señaló que el objetivo es que el equipo siga mejorando con el paso de los partidos. “La idea nuestra es que a medida que vayan pasando los partidos vayamos quitándonos de encima la pretemporada, se vayan conociendo los jugadores que llegaron este año con los que estaban el año pasado y se sigan poniendo de acuerdo en cuanto al sistema que queremos implementar. La idea es que cada vez este equipo funcione mejor y obtenga mejores resultados”, afirmó.

El ayudante técnico también se refirió a la situación física del rival, que jugó durante la semana por la Copa Libertadores. “Seguramente el desgaste físico va a ser mayor que el nuestro. Nosotros llegamos con una semana tipo a la siguiente competencia. Hay que ver qué es lo que elige el técnico rival para presentar el día sábado”, explicó.

La UC es escolta de Limache en la tabla. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El profesional también elogió a Matías Palavecino, quien ha tenido un arranque irregular en Universidad Católica. “Lo vemos bien a Mati. Fue titular en todos los partidos menos el último ante Ñublense, donde según el tipo de partido y lo que buscamos elegimos ciertas características. El otro día fue muy importante. Entró, tuvo un tiro de media distancia y participó en el gol de Fernando (Zampedri) en el último minuto”, indicó.

En relación con el plantel, San Martín informó que Fernando Zuqui completó dos semanas entrenando con normalidad. “Está muy bien. Ya pudo hacer fútbol y esperamos que pronto esté listo y disponible para que pueda ser contado para la citación”, señaló.

Sobre los casos de Clemente Montes y Juan Ignacio Díaz, quienes no estuvieron en el último partido, explicó que su situación será evaluada junto al cuerpo médico antes de definir la lista de convocados, pero que ambos han hecho prácticas normales. “Juani tuvo un par de días más de entrenamiento con nosotros al inicio de la semana. Clemente se incorporó hoy e hizo un entrenamiento normal. Ahora nos vamos a juntar con el cuerpo médico para ver qué es lo mejor para ambos jugadores”, dijo.

Finalmente, abordó la norma de minutos para jugadores Sub 21. San Martín indicó que el club cuenta con varias alternativas para cumplir con el reglamento. “Tenemos varios jugadores que pueden cumplir con esa normativa, en los cuales confiamos muchísimo. Ellos tienen que darse cuenta de que tienen que integrar el plantel de Católica no solamente por la normativa, sino porque lo merecen”, cerró.