    El Deportivo

    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    Los refuerzos de Universidad de Chile, algunos acompañados con un gran cartel, han tenido un decepcionante inicio de temporada. Los azules no lo pasan bien a nivel local y ya sufrieron el primer gran fracaso del año en la Sudamericana.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La U ha tenido un pésimo inicio de temporada. Foto: Photosport.

    A poco más de dos meses del inicio oficial de la temporada del fútbol nacional, Universidad de Chile atraviesa por un complicado presente deportivo. Francisco Meneghini está lejos de la cima en la Liga de Primera, el gran objetivo a principio de temporada, mientras que ya sufrió su primer gran fracaso: la eliminación en Copa Sudamericana.

    La U cayó agónicamente ante Palestino y quedó fuera del certamen continental, un resultado decepcionante para las aspiraciones azules. No solo complica a nivel deportivo, sino que también es un problema tanto a nivel económico como de planificación futura. El club pierde el significativo monto por ingresar a la fase de grupos del torneo continental, además se quedarse sin restar partidos de sanción por la trágica noche en Avellaneda.

    La derrota ante los árabes vació el tanque de oxígeno que Paqui había recuperado tras vencer a Colo Colo en el Superclásico. El triunfo en el Monumental, hasta ahora, es lo único positivo en un inicio de temporada para el olvido. De hecho, es la única victoria que acumula la U en el año.

    Refuerzos que no han respondido

    La U realizó un gran desembolso para planificar una temporada que la que esperaban tener éxito no solo a nivel internacional, repitiendo la competitividad de 2025, sino que con la obligación de ganar la Liga de Primera, título que les esquivo a los azules desde 2017.

    Sin embargo, los tropiezos marcaron el comienzo de año. Ya quedaron eliminados a nivel continental y recién en la quinta jornada llegaron los primeros tres puntos en el torneo local.

    Los refuerzos han estado lejos de las expectativas. Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Romero y Marcelo Morales no han cumplido, por uno u otro motivo. Para remate, de acuerdo con Transfermarkt, la U cuenta con la plantilla más cara de la Liga de Primera.

    Por ejemplo, Turboman, quien selló su tan ansiado regreso, ha sido uno de los más criticados. Tras un debut como suplente, el delantero ha sido titular en el resto de encuentros. Es decir, ha jugado desde el arranque en cinco se seis partidos. Y si bien anotó en la derrota con Huachipato, ha estado lejos de su mejor nivel. Se le ha visto excesivamente errático, con más ganas que otra cosa. Su rendimiento ha sido derechamente pobre.

    Morales, por su parte, llegó de urgencia tras la salida de Matías Sepúlveda. Lo hizo tras prácticamente no haber jugado en el New York Red Bulls de Estados Unidos. Además de la poca continuidad, el lateral volvió fuera de forma y con un evidente sobrepeso. Llegó con cinco kilos más respecto a su peso ideal, por lo que debió realizar un régimen especial para ponerse a tono. En ese sentido, su retorno se dio con la temporada ya iniciada, lo que le impidió ser alternativa en algunos encuentros.

    Tras una estricta dieta supervisada por el área de nutrición del club y un plan de entrenamientos de doble jornada diaria, incluso en horarios posteriores al término de las prácticas del primer equipo, logró bajar de peso. Al menos, pese a la eliminación con Palestino, fue uno de los pocos puntos rescatables. Eso sí, aún no está para jugar los 90 minutos.

    Una promesa extranjera y los dos nueves de peso

    Lucas Romero llegó a la U con el cartel de ser seleccionado de Paraguay y con la idea de meterse entre en la convocatoria de Gustavo Alfaro para el Mundial de Norteamérica. Tras reiteradas peticiones de un mediocampista, llegó para ser el acompañante de Charles Aránguiz en la medular. Sin embargo, el espigado mediocampista de 23 años apenas ha sido considerado por Meneghini.

    Paqui lo alineó como titular en el empate ante Audax Italiano, marcado por las expulsiones. Sin embargo, lo sacó en el entretiempo. Después, dejó de ser considerado, perdiendo el puesto con Israel Poblete. Pasó tres encuentros sin jugar hasta que ingresó en el Superclásico durante el último cuarto, teniendo un buen desempeño para sostener el triunfo, pero volvió a quedarse sin sumar ante Palestino. Ha sumado apenas 60 minutos en seis duelos. Su prácticamente nula inclusión ha sido puramente por decisión técnica y, lógicamente, su fichaje no ha sido justificado.

    Por otra parte, Octavio Rivero fue oficializado como el flamante nueve de categoría, pero ha convivido con las lesiones. Fue titular ante Audax y desapareció ante Huachipato por una molestia en la rodilla. Volvió a jugar con Palestino, en la tercera fecha, pero jugó apenas 20 minutos tras resentirse de la lesión (acumula un total de 92′).

    Desde ese entonces no ha sido convocado. En la U estiman unas dos semanas de recuperación, sin embargo, si el ariete no logra reponerse, deberá ser operado.

    El uruguayo no ha logrado anotar, al igual que Juan Martín Lucero, el otro que llegó para llevar el peso ofensivo. Para remate, ambos lo hicieron dejando atrás su pasado en Colo Colo. Esto, de cierta manera, subió la exigencia para la hinchada azul. Ninguno ha estado a la altura.

    El argentino, en tanto, debutó con una polémica expulsión ante Audax Italiano. Se perdió solo un duelo y fue titular en el resto, pero no ha podido dar con la portería con la camiseta azul y no conoce de festejos desde el 10 de mayo del año pasado. Está próximo a cumplir un año sin anotar. Su mejor momento fue la asistencia a Matías Zaldivia en el Superclásico. Ambos exjugadores albos se llevaron los reflectores de las celebraciones en el Monumental.

    Sin embargo, el ariete se lesionó a los 17′ por Sudamericana, ante los árabes. Sufrió una molestia en el isquiotibial y todo indica que estará al menos un par de semanas fuera. Su complicación desató un nuevo dolor de cabeza, ya no solo por el fracaso de los refuerzos, sino por las pocas alternativas que le van quedando a la U y a Meneghini.

    Paqui también perdió a Lucas Assadi ante Limache, otra baja sensible. Una ausencia menos complicada fue la de Bianneider Tamayo, que sumó minutos por primera vez en la temporada ante Palestino. Las complicaciones físicas han sido una constante, reflejo de una pretemporada que tardó en comenzar tras la tormentosa negociación para la salida de Gustavo Álvarez y la tardía llegada del propio Meneghini, quien no ha podido equiparar lo realizado por su compatriota y cada vez tiene menos crédito en el banco azul.

