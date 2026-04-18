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    Unicef se declara indignada frente al asesinato de proveedores de agua en Gaza

    El accidente ocurrió en el punto de recogida de Mansoura, utilizado múltiples veces al día para operaciones críticas de suministro de agua para la ciudad de Gaza.

    Por 
    Sofía Álvarez
    JOSE OLIVA

    Tras la muerte de dos conductores de camiones contratados por Unicef para brindar agua limpia a los civiles de la Franja de Gaza, la agencia de las Naciones Unidas expresó su descontento con Israel.

    Unicef está indignada”: así inició el comunicado que el organismo publicó durante el pasado viernes, en el que explican que los hombres murieron por fuego israelí. Según consignan, los hechos ocurrieron en el sitio de recogida de agua de Mansoura, en el norte de Gaza, en un operativo rutinario de los camiones.

    Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia subrayaron que actualmente este es el único punto operacional de llenado de los camiones para la línea de suministro de agua Mekrot para Gaza, utilizada “para cientos de miles de personas, incluidos niños”.

    Imagen referencial Europa Press

    Asimismo, Unicef afirmó que dos personas más resultaron heridas y llamaron a las autoridades israelitas a investigar el accidente y asegurar responsabilidades.

    “Trabajadores humanitarios, proveedores de servicios esenciales, e infraestructura civil, incluyendo instalaciones de agua críticas, nunca deben ser blancos”, aseguraron.

    Además de extender las condolencias a las familias de los conductores, desde el organismo expresaron que instruyeron a sus contratistas a suspender las actividades en el sitio hasta restablecer las condiciones en el área.

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