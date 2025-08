Disparidad de criterios, uso del VAR y “soberbia”: técnicos, jugadores y dirigentes en alerta ante crisis del arbitraje

El empate entre Universidad Católica e Iquique dejó más que el reparto de puntos. Gary Medel, amonestado tras recriminar al juez Fernando Véjar, acusó un trato hostil y criterios dispares en decisiones clave. “El árbitro está siempre amenazando. Van tres partidos con expulsiones contra nosotros”, disparó el defensor. Este episodio se suma a una cadena de decisiones que, según el plantel cruzado, los han perjudicado en partidos recientes. “El comité arbitral tiene que fijarse en esas cositas que nos están perjudicando mucho”, insistió el Pitbull. Durante el partido, el mediocampista sorprendió al acercarse a las cámaras de TNT Sports para manifestar su descontento.

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, respaldó al futbolista y apuntó directamente al VAR. “Es inentendible que no vean la falta previa en el penal que nos cobran. Ya nos pasó ante O’Higgins. Son criterios que preocupan”, afirmó. En la UC hay sensación de un patrón repetido. El exarquero adelantó que el club abordará este tema con Roberto Tobar, presidente de la comisión de árbitros, aunque reconoció que existe un canal de comunicación abierto con el organismo.

La tensión no es exclusiva de la UC. Este domingo, en Colo Colo también hubo reparos por la actitud de Diego Flores en el empate ante Huachipato. “Creo que para nosotros por ahí, en algunas jugadas, recibimos tarjetas muy fácil y nos echan al profe. Vas y les preguntas algo al árbitro y son soberbios, no te responden ni te miran a la cara. Uno siempre trata de hablarles con respeto, pero de la otra parte no pasa lo mismo”, comentó Claudio Aquino.

Esteban Pavez también fue duro con el silbante. “Uno quiere que sean autocríticos. Es difícil hoy hablar contra ellos, porque cualquier cosa que uno hable te multan, te suspenden, la verdad que es algo que está pasando un poco feo. Ayer también hubo partidos muy polémicos. Hoy día hay VAR y siguen pasando cosas extrañas”, dijo.

Semanas antes, Jorge Almirón, entrenador del Cacique, calificó de “robo” el arbitraje de Piero Maza en el Superclásico frente a Universidad de Chile. Eso abrió un flanco de conflicto. La ANFP consideraba denunciar al estratega ante el Tribunal de Disciplina, una vía habitual para proteger la honorabilidad de los jueces. Pero la intervención pública de Tobar alteró el curso de los hechos. El exárbitro valoró las disculpas públicas de Almirón y dio por cerrado el caso, lo que frustró las intenciones de la mesa directiva encabezada por Pablo Milad.

Hermosilla, al momento de la expulsión de Sebastián Arancibia. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Esta decisión no fue recibida sin cuestionamientos. En el interior de la comisión se consideró que las palabras de Almirón merecían una sanción ejemplar y no una indulgencia que pudiera ser interpretada como permisividad frente a acusaciones graves. Algunos dirigentes reconocen que Tobar, con esta postura, frenó un proceso disciplinario que habría marcado un precedente para futuros episodios similares. Para muchos, proteger al gremio exige también fijar límites claros y reforzar la autoridad del cuerpo arbitral, tarea que en este caso quedó en entredicho.

Más reclamos

La inquietud no se limita a los clubes de la capital. Víctor Rivero, técnico de Limache, manifestó su frustración tras la derrota ante Coquimbo Unido. “El partido se distorsiona. Hay expulsiones, goles anulados y criterios cambiantes. Lo único que puedo decir es que el gol anulado es muy similar a la jugada anterior al segundo gol rival”, señaló.

“Eso no más puedo decir del arbitraje porque no soy el entrenador de Colo Colo que después con un video de disculpas no lo sancionan. Hoy no podemos perder más jugadores ni cuerpo técnico”, señaló. “Hay que tener inteligencia emocional y si les pido eso a mis jugadores, debo partir dando el ejemplo yo”, añadió.

Francisco Meneghini, director técnico de O’Higgins, aportó una perspectiva similar. Criticó duramente el uso de acusaciones graves contra el referato y cuestionó la forma en que se manejan estas situaciones. “El entrenador rival acusa de robo a los árbitros y después se disculpa con un video. Las reglas son para todos igual, somos un mismo equipo como en cualquier otra liga, merecemos respeto y me parece que este tipo de situaciones no vienen“, expresó.

Visión internacional

Enrique Osses, exjefe de los árbitros y actual asesor internacional, ofreció una mirada crítica. “Decir que fue un robo es delicado. Se necesitaba una denuncia para que no se repita. Daña al arbitraje y al espectáculo”, afirmó en entrevista a El Deportivo. El exsilbante sostuvo que el reglamento debe permitir sanciones automáticas, sin necesidad de denuncias formales, para desincentivar el uso de acusaciones como herramienta mediática. Además, enfatizó la necesidad de modernizar el VAR, incrementando la inversión en tecnología y estableciendo criterios claros y uniformes para su uso. “Pegarle al arbitraje es dinamitar la fuerza moral del fútbol. Se requiere tecnología de mejor calidad y una línea de intervención definida”, puntualizó.

A estas tensiones internas se sumó un golpe inesperado desde el plano extranjero. La FIFA no incluyó árbitros chilenos en la nómina para el Mundial Sub 20, un hecho que causó sorpresa y preocupación en Quilín. Aunque Piero Maza y Cristián Garay continúan en carrera para dirigir en el Mundial de 2026, en la comisión reconocen que la omisión impacta.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó que la selección de jueces forma parte de un proceso de rotación y preparación.