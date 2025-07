Enrique Osses: “Se debió denunciar a Almirón ante el Tribunal de Disciplina; es fuerte que hable de robo”.

Enrique Osses (51 años) mira con nostalgia su época en el fútbol chileno. Es el concepto que entrega al ser consultado por la opinión del momento de los réferis nacionales. En entrevista con El Deportivo, el exjefe de la comisión de árbitros evalúa la labor de sus sucesores y habla de sus trabajos en el extranjero.

¿Fue correcto no denunciar a Jorge Almirón tras acusar que le ‘robaron’ en el Superclásico?

Las declaraciones del señor Almirón son totalmente desafortunadas. Fuera de contexto y fuera de tiempo. Nunca será bien recibido que un miembro del cuerpo técnico de uno de los equipos más importantes del país declare que fue un robo el arbitraje. Es muy fuerte, muy delicado y creo que se necesitó por parte de la comisión de árbitros una denuncia ante el Tribunal de Disciplina para esclarecer estos hechos y tratar de que no se repitan en el futuro. Creo que este tipo de situaciones le hacen mal al fútbol, le hacen mal al arbitraje. Se necesita que este tipo de declaraciones sean desterradas de nuestro fútbol. Por parte de los tribunales deportivos deben haber sanciones más fuertes para que este tipo de situaciones no se presenten en el futuro.

¿Los árbitros deben regular mejor lo que dicen de ellos?

El reglamento de la competición debe ser bastante claro y taxativo en relación a las declaraciones que hacen tanto los jugadores como los cuerpos técnicos sobre el arbitraje y que no se necesite una denuncia para que pueda existir una sanción en forma inmediata por parte del Tribunal de Disciplina. Pegarle al arbitraje con declaraciones tan duras y fuertes daña el ecosistema total del fútbol. Es pegarle un poco a la industria. Dañar al arbitraje es dinamitar la fuerza moral del fútbol y al mismo espectáculo por parte de los socios. En ese sentido, siento que deben haber sanciones más duras y más ejemplificadoras para que este tipo de situaciones no se repitan. Pero, insisto, tiene que venir por parte del reglamento de la competición para que sea en forma inmediata.

¿Qué le pareció el arbitraje de Piero Maza en el Superclásico?

No soy yo el que tiene que hacer la evaluación. A Roberto Tobar y su equipo técnico les corresponde. Me parece que los últimos dos penales fueron bastante interpretables. El primero es penal, sin ninguna duda. Los otros dependen de la línea de intervención que Roberto y su equipo quieran dar para los árbitros. El partido más importante marca la tendencia que la dirección de arbitraje de cada país quiere para su competencia. Habría que preguntarle a Roberto si las decisiones fueron correctamente evaluadas o no. Desconozco la interpretación que le dieron a esa jugada.

Osses, en su época de árbitro. Fotoarena/Photosport

¿Cómo ha visto la evolución del VAR en Chile desde su implementación en 2020?

Ha sido lenta. Se pueden hacer cosas mucho mejor. El tema de los anuncios de las decisiones de los árbitros son una realidad hace dos años en el mundo y recién se implementó en Chile. Es una oportunidad de mejora importante para que hechos como los del del Superclásico sean resueltos de mejor manera. La línea de intervención debe ser clara, con cuando sí y cuando no. Ocupar elementos tecnológicos de mejor calidad, o invertir más en tecnología resulta fundamental. Eso le corresponde a la dirigencia de la ANFP. La tecnología VAR es una inversión, no es un gasto. Es un producto muy importante para la transparencia y el desarrollo de la actividad. Se necesita perfeccionar e invertir. Ha sido un desarrollo lento en esa área.

¿Qué le ha parecido la dirección que ha tomado el arbitraje chileno tras su salida de la comisión?

Mi salida no se explicó bien desde el punto de vista técnico. Nadie entendía por qué habían tomado esa medida en el directorio de la ANFP. Creemos que veníamos trabajando de buena manera. El VAR recién se estaba implementando. A partir de eso, se tomaron decisiones totalmente erradas por parte de la dirigencia. Se contrató a un señor totalmente desactualizado, que fue a provocar caos con sus despidos masivos. Sacó a gente con mucha experiencia, como es el caso de Julio Bascuñán, que en ese minuto se estaba postulando al Mundial. También borró a árbitros que ahora son figuras y que en su minuto eran promesas, como Piero Maza y Cristián Garay.

Habla de Javier Castrilli...

Es una persona que estaba totalmente desactualizada. Fue una pérdida de tiempo y de dinero. Un retroceso para el arbitraje chileno. Por suerte, ese rumbo se modificó a tiempo. Se está retomando el camino perdido en algún minuto. Tobar tuvo una función de estabilizadora inicialmente y ahora está tratando de generar una renovación que siempre es importante en el arbitraje.

¿Cómo ve al arbitraje chileno ahora?

Lo miro a la distancia con nostalgia. Al principio con temor, cuando llegó el señor Castrilli. Fue un verdadero desastre. Un terremoto y un caos en el arbitraje chileno. Un fiasco. Ahora creo que se están haciendo mejor las cosas.

¿Entonces su evaluación de Tobar es positiva?

No lo evalúo ni bien ni mal. No estoy en el día a día, pero sí sé que se está trabajando con una estructura organizacional de gente actualizada, que trabaja bajo los parámetros Conmebol y FIFA. Se le están dando a los árbitros las condiciones mínimas para poder ejercer su labor. Se hacen charlas semanales, retroalimentaciones continuas, se maneja una misma línea técnica. Siento que estamos por el camino correcto más allá de los nombres que arbitren. Eso es lo que yo puedo ver desde la distancia. Y eso es lo que se espera de una comisión, más allá de algún error puntual. Cosa que no ocurría con la llegada de ese señor.

¿Por qué a los árbitros chilenos les cuesta más dirigir en la competencia local que afuera?

Eso pasaba en los años 80, 90, 2000, 2010 y 2020... Me pasó a mí, le pasó a Roberto Tobar, le está pasando a los árbitros actuales y le seguirá pasando a las nuevas generaciones. El juez que dirige nuestra competencia tiene una relación constante con esos clubes, con la prensa, con el medio general y se va produciendo un desgaste en esa relación. Cosa que no ocurre cuando van a dirigir un partido de Copa Libertadores. Va, se sube a un avión, árbitra y vuelve. Esa crítica existe en todas partes. Me pasó en México y me pasa en Costa Rica. El árbitro chileno tiene cosas que mejorar, pero esa crítica puntual se da en todas las latitudes.

¿Por qué se fue de México a Costa Rica?

Después de presidir la comisión en Chile pude internacionalizar mi carrera. Estuve cuatro años en México. Ahí implementamos mejoras desde el punto de vista técnico, como los anuncios con respecto al VAR, el VAR centralizado, la profesionalización de las mujeres. Creo que se había cumplido un ciclo. En febrero decidí no renovar mi contrato y buscar un nuevo horizonte. Ahí se presentó lo de Costa Rica. Aquí recién se estaba iniciando el proceso del VAR. Tienen bastantes proyectos para mejorar. Paralelamente, estoy trabajando para FIFA, con el panel técnico de instructores para desarrollar a los árbitros que de cara al Mundial 2026. Estuve en el último Mundial de Clubes viendo las nuevas tecnologías y entrenando con los árbitros.

También tuvo acercamientos con la Federación de España...

Me llamó alguien de la federación para conocer mis condiciones laborales actuales. Participé en una terna. El solo hecho de ser buscado por la Real Federación Española de Fútbol para encabezar un proyecto me llena de orgullo. Habla bien de cómo lo estoy haciendo. Lamentablemente, ese proceso se cerró y me comunicaron que se decidieron por un colega español. Pero que se se fijen en mí, y estar en la órbita de muchas federaciones, es una buena noticia.