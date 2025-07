Piero Maza aborda la dura acusación de Jorge Almirón: “He arbitrado en Wembley; lo que se diga de mí no me afecta”

Piero Maza había preferido guardar silencio. El juez, quien llegó este martes a Santiago desde Concepción, tras arbitrar el duelo entre Huachipato y O’Higgins, por la Liga de Primera, atiende a El Deportivo para repasar las semanas posteriores al polémico Superclásico que terminó a favor de la U por 2-1 frente a Colo Colo, en el Estadio Nacional.

A casi 14 días del cotejo, el partido se sigue jugando. Jorge Almirón acusó que le robaron el duelo al Cacique. “El equipo jugó un buen partido y pasó lo que todos vieron. Los penales fueron un robo. Eso nos dolió, porque nos aleja de la pelea en la parte alta”, disparó el entrenador, varias jornadas después de la caída ante los azules.

Sus palabras tuvieron repercusión en la ANFP. El directorio presidido por Pablo Milad estudió seriamente la posibilidad de denunciar al DT por oficio, tal como ocurrió con Julio Barroso, exdefensor del Cacique, en 2014. En aquella oportunidad, el transandino recibió ocho fechas de sanción, que posteriormente fueron rebajadas a seis.

El fuerte planteamiento del estratega argentino, varios días después del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, parecía agotar la paciencia de la mesa que rige al fútbol chileno. Sin embargo, este martes, la sede de Quilín desistió de acusar al entrenador, siguiendo la misma línea de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, quien el lunes aseguró que no los jueces no denunciarían al adiestrador. Ese mismo día, el exDT de Boca Juniors ofreció disculpas por sus palabras, entre risas y a través de un video publicado por Colo Colo. “Lamento mucho mis dichos en la última conferencia de prensa. Yo creo que fueron mal interpretadas. Si a alguien ofendí con estos dichos quiero pedir las disculpas pertinentes”, afirmó a través de los canales del Cacique.

La voz de Maza

Al ser contactado por este medio, Piero Maza aborda las duras acusaciones que recibió de parte de Jorge Almirón.

“Siendo sincero, llevo tantos años en esto... No es que me dé lo mismo, siempre hay un dejo de que al ser humano no le gusta que hablen mal de uno. Sin embargo, uno está acostumbrado y lo que se diga de mí no me afecta. Partí como árbitro amateur, he arbitrado en estadios gigantes, en Wembley, en todos lados. Lo tomo con altura de mira. Entiendo que cuando uno está ofuscado o molesto se dicen muchas cosas hirientes, que no son agradables de oír”, comienza diciendo.

“Si uno pregunta la figura del árbitro a nivel mundial, preguntes a quien le preguntes, todos dicen que los árbitros son malos. Esta pega es como la pega sucia y por lo mismo no le tomo tanta importancia. Me volvería loco con lo que me dicen si prestara atención”, complementa.

El juez repasa la especial relación que sostiene con Almirón. Lo conoce desde su paso por Boca Juniors, elenco al que dirigió en diferentes Copa Libertadores. “Trato de ir un poquito más allá de lo que dijo después del Superclásico. Almirón me ha felicitado, lo he arbitrado en Boca Juniors, en la Bombonera. Es un tipo respetuoso, lo pudo haber dicho desde la molestia. Borrón y cuenta nueva”, dice.

De paso, se cuadra con la decisión de Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, y de la ANFP de no denunciar por oficio al estratega transandino. “Estoy totalmente de acuerdo con que no lo castiguen. Almirón dijo algo y después él mismo salió a dar la cara para decir que dijo cosas desafortunadas. Nosotros mismos como árbitros estamos inmersos en el error, también podemos fallar. ¿Por qué no puedo aceptar que Almirón se equivocó? El fútbol es así“, señaló. ”Está perfecto lo que hizo la comisión arbitral. Seguramente me encontraré en otro partido con Almirón y me ofrecerá las disculpas de manera personal. Mientras menos peleas existan, mejor. Ya vivimos la peor época con Castrilli, en la que todos estaban peleados con todos. Tobar acertó en no denunciarlo. Un medio dijo que yo estaba molesto con Tobar y eso es mentira. No sé de dónde inventan tanto“, enfatiza.

Más allá de su diagnóstico, Maza se abre a la posibilidad de regular los dichos de los jugadores contra los árbitros. “Puede ser que exista mucha libertad para hablar de nosotros. Pero yo como Piero Maza, no sé si otro colega piensa lo mismo, veo esto como parte del show. En el fútbol estamos expuestos a esto. Si supieras las cosas que me gritan, me dicen. Si vieras mi Instagram... Yo estoy metido en el fútbol y uno lo acepta. Si a mí no me gusta, me voy. Si me afecta tanto lo que me dicen, me voy. Pienso que si alguna persona dice algo contra nosotros, otra entidad tiene que ver los castigos, no nosotros”, cierra.

Otro de los temas que marcó el Superclásico fue la rectificación del informe arbitral tras no mencionar las graves faltas cometidas por Universidad de Chile. Maza lo aclara. “Fue un error en el Comet, que es el programa que carga los archivos. Generalmente, cuando un árbitro falla por negligencia recibe un castigo. Yo la fecha siguiente dirigí de inmediato. Fue un error del programa. Están las pruebas, está todo”, asegura.

