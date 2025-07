“Lo dijo sabiendo las consecuencias”: la ANFP analiza denunciar a Jorge Almirón por acusar ‘robo’ en el Superclásico

Jorge Almirón no para de meterse en líos. Si hasta hace poco eran las aprensiones respecto del rendimiento de Colo Colo y los decepcionantes resultados en el plano nacional e internacional, en las últimas semanas ha sido su conducta la que lo ha vuelto a poner en el centro del debate. Ya le había sucedido el año pasado, cuando protagonizó un fuerte altercado en el encuentro ante Universidad Católica, en el estadio Monumental. Esa vez, arremetió contra José Cabero. La expulsión terminó siendo historiada: en pleno cumplimiento de la sanción, Universidad de Chile denunció el eventual desacato, bajo la tesis de que se había comunicado con su cuerpo técnico durante el choque ante Huachipato, en el estadio homónimo de Talcahuano.

En el Superclásico del sábado 12, se repitió el patrón: el DT fue expulsado después de emprenderlas contra Piero Maza, el encargado de velar por el cumplimiento de la reglamentación. “Conducta inadecuada dentro del banco”, fue la primera situación anómala que consignó el juez para justificar su decisión de sacarlo del área técnica. “Entró al terreno de juego para enfrentarnos de manera desafiante”, agregó. El Tribunal de Disciplina le aplicó una fecha de castigo.

“Lo dijo sabiendo las consecuencias”: la ANFP analiza denunciar a Almirón por acusar ‘robo’ en el Superclásico

Almirón le sumó un palo a una hoguera que solo se había entibiado. En el análisis de la caída ante los azules, no vaciló en un utilizar un controvertido concepto. “El equipo jugó un buen partido y pasó lo que todos vieron. Los penales fueron un robo. Eso nos dolió, porque nos aleja de la pelea en la parte alta”, disparó el entrenador, días después de la caída ante los azules. En el Estadio Nacional no pudo declarar, pues estaba expulsado. Es decir, tuvo tiempo suficiente para meditar su intervención.

La alocución, aunque podría enmarcarse dentro del denominado ‘folclor del fútbol’, genera ruido por la particular imputación. El DT, por cierto, profundizó. “Inventó dos penales. Es muy difícil competir así. El árbitro fue permisivo con ellos y no midió con la misma vara. Eso afecta al grupo”, amplió, respecto del desempeño de Maza.

La expulsión de Marcelo Díaz, en el Superclásico (Foto: Photosport). JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Finalmente, se victimizó. “No hice nada. Me acerqué al árbitro, le dije que los penales eran inexistentes y me retiré. Me sacó la roja igual. Parece persecución”, sentenció en la misma intervención pública. Esa última situación le añade otro elemento clave a un escenario complejo para el estratega.

La amenaza

Almirón se expone a un complejo escenario. Según supo El Deportivo, el directorio de la ANFP analiza elevar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina por la polémica expresión. Que haya utilizado la palabra ‘robo’ generó profunda molestia en la entidad que preside Pablo Milad. “Lo dijo sabiendo las consecuencias”, enfatizan en la entidad que rige al fútbol chileno, respecto del conocimiento de parte del entrenador de los eventuales efectos que podría sufrir. Este lunes, de hecho, la mesa liderada por el curicano se reunirá para debatir la materia.

La Comisión de Árbitros, un actor directamente involucrado, también evalúa involucrarse en una eventual ofensiva a nivel jurídico. “Lo vamos a analizar”, anticiparon en el referato, en el mismo sentido que el ente rector del fútbol nacional.

El artículo 68º del Código de Procedimientos y Penalidades de la corporación que rige al fútbol chileno suele transformarse en el acápite al que se alude en este tipo de escenarios. Emblemático en ese sentido es el castigo que recibió Julio Barroso. “Los campeonatos no se compran, se ganan. La gente que dirige se debe dar cuenta de esto porque el jugador no es idiota. Un buen dirigente no necesita comprar un torneo, necesita contratar buenos jugadores”, dijo el entonces central albo. Recibió ocho fechas, aunque luego le rebajaron la sanción en dos.

Más reciente es la experiencia en el caso de Marcelo Díaz, quien despotricó después de que los azules perdieran el título, el año pasado. “Están las imágenes, está todo grabado. No es necesario que yo diga que jugamos contra todo y contra todos. Los partidos se definen en la cancha, pero queda demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo. Hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo”, dijo el volante de la U. Sin embargo, tardó poco en arrepentirse. “Mi pasión por la U no tiene límites. El domingo hablé desde las emociones, sin estar con la cabeza fría, después de un resultado que para mí fue muy injusto”, manifestó. “Sigo y seguiré creyendo que el gol de Leandro fue mal anulado, pero tal como los jugadores, los árbitros también son seres humanos, con aciertos y equivocaciones”, complementó. “Me excedí con mis palabras, no habiendo sido mi intención ofender a nadie, por lo que ofrezco mis disculpas”, finalizó. No fue castigado.

El Tribunal de Disciplina no actuará de oficio frente a las palabras de Jorge Almirón. En la corte deportiva, de todas formas, existe una convicción: todas las conductas revisten el carácter de ‘denunciables’, aunque una eventual resolución contra el acusado dependerá, precisamente, del tenor de los antecedentes que se acompañen en la respectiva presentación.

Almirón se disculpa

Almirón, como en su momento Díaz, ofrece disculpas. “Lamento mucho mis dichos en la última conferencia. Yo creo que fueron malinterpretados. Y si a alguien ofendí con estos dichos, quiero pedir las disculpas pertinentes”, expresa en un video difundido por el club albo.

“Lejos de pensar en la integridad de los cuerpos arbitrales (sic), quiero pedir las disculpas en este caso”, sostiene, antes de plantear que el foco estará puesto en el exigente calendario que se viene encima, con los amistosos ante el Valladolid y el duelo del domingo ante O’Higgins, por el campeonato criollo.