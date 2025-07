El fuego cruzado entre Jorge Almirón y Gustavo Álvarez enciende el Superclásico entre Colo Colo y la U.

Jorge Almirón y Gustavo Álvarez no entran al campo de juego, pero, en la práctica, le dieron el puntapié inicial al Superclásico. Los técnicos de Colo Colo y Universidad de Chile se encargaron de elevar la temperatura antes de la nueva edición del duelo más tradicional del fútbol chileno, justo en la versión en que la carencia de referentes más se notó en la antesala.

Entre ambos hay cuentas por saldar. Se arrastran de la temporada pasada, cuando la suerte estuvo de lado del entrenador del Cacique. En 2024, a diferencia de la temporada actual, los albos aprovecharon los partidos pendientes para remontar la desventaja frente al archirrival y terminaron celebrando la 34ª corona institucional. El técnico del Cacique no olvida esa circunstancia.

“El año pasado dimos vuelta un campeonato de 10 puntos abajo, salimos campeones y al técnico rival no lo echaron. No sé”, dijo ahora, cuando tiene el agua al cuello. De hecho, su virulenta reflexión tiene un componente en ese sentido. Hasta en la dirigencia del Cacique admiten que su continuidad correrá serio riesgo si sufre un revés en Ñuñoa. “Almirón tiene contrato, nunca fue despedido y siguió con su contrato, pero el período ha sido crítico”, evalúa una fuente directiva a El Deportivo.

Almirón y Álvarez se miden en el primer Superclásico del año.

“La derrota ante la UC fue muy dura y, si nos va mal con la U, se pone un escenario súper complejo”, se insiste en Macul. “No hay citada ninguna reunión para evaluar el tema, pero no cuesta nada convocarla. Esa es la situación en que estamos“, revelan.

El entrenador argentino también les respondió a sus detractores internos. “A mí me abrazaba todo el mundo, me dejo, pero me desprendo porque sé que el fútbol es así. En las buenas y malas uno va detectando a los que te siguen o que están en un proyecto serio. Eso lo entiendo mucho”, sostuvo, aludiendo, sin mencionarlos, a quienes lo han intentado desestabilizar. El abrazo con Aníbal Mosa, antes del partido con la UC pierde vigencia.

De todas formas, los principales problemas para el DT están en la cancha. En Ñuñoa no contará con Mauricio Isla ni Óscar Opazo, aunque la ausencia más gravitante es la del goleador Javier Correa. Tampoco estará el suspendido Arturo Vidal. En el arco estará Fernando de Paul, en lugar de Brayan Cortés.

Álvarez presume

Gustavo Álvarez presume de seguridad en un duelo que, tradicionalmente, resulta impredecible. “La forma de ganar el partido y sobre todo los clásicos, es superando al rival en todos los aspectos, en el físico, en el técnico, en el táctico, en lo emocional, en todo. Nosotros mañana vamos a superar al rival en todos los aspectos y así ganar el partido”, declaró en la antesala.

“Para nosotros son mucho más que tres puntos este partido... Y me parece que los clásicos siempre son partidos aparte. Parece una frase hecha, pero es aparte. Son tres puntos en los estadístico, pero para nosotros son mucho más que eso”, enfatizó respecto de la trascendencia del duelo.

Los laicos no contarán con Lucas di Yorio, suspendido por la expulsión frente a Unión Española. Franco Calderón está recuperado. La disyuntiva final es la presencia de Marcelo Díaz en la mitad.