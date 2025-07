Jorge Almirón sacude el camarín de Colo Colo y saca a un jugador titular de cara al Superclásico ante la U

Colo Colo no lo pasa bien en la previa del Superclásico. Los albos jugarán este fin de semana ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un duelo pendiente por la fecha 7 de la Liga de Primera. En las últimas horas, en el Monumental sufrieron las bajas por lesión de Mauricio Isla y Javier Correa, las que se suman a las de Tomás Alarcón y Arturo Vidal. Jorge Almirón tuvo que modificar el once que tenía pensado para este compromiso y, además, hizo cambios de último momento por rendimiento: este viernes sacó del equipo a Brayan Cortés.

El arquero de 30 años no será parte de la alineación titular que saltará a la cancha de Ñuñoa y en su lugar lo hará Fernando De Paul. El nacionalizado chileno ha jugado seis duelos en el actual torneo de Primera División, con los que acumula 540 minutos en total. Sin embargo, para los duelos más importantes de la temporada, Almirón siempre prefirió a Cortés.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La decisión también genera morbo en la previa, puesto que De Paul fue capitán de la U hasta la temporada 2021. En 2023 arribó al Cacique, en donde no ha tenido demasiadas chances de jugar esta clase de encuentros.

“No tengo las cosas negativas, no puedo pensar así”

Almirón, a pesar de las dificultades en las últimas horas, intenta mantenerse tranquilo y optimista: “Yo no pienso en eso, no vivo así. Imagínate que el entrenador de Colo Colo esté aquí pensando en que va a perder, yo no lo pienso así. Yo voy a ganar mañana”.

“No lo pienso, no tengo las cosas negativas, no puedo pensar así. El año pasado dimos vuelta un campeonato que estaba 10 puntos arriba contra el archirrival y lo hicimos. Yo pienso de diferentes maneras, no vivo así, pero no voy a responder otra cosa porque no pienso de otra manera”, agregó.