Una petaca, petardos y hasta las medias: Piero Maza rectifica el informe del Superclásico y se lanza con todo contra la U

El cierre de la primera rueda de la Liga de Primera se dio con un partido caliente. El Superclásico, duelo que estaba pendiente por la séptima jornada, fue el encuentro que cerró la primera mitad de la competencia.

El triunfo fue para Universidad de Chile que se impuso por 2-1 en el Estadio Nacional. Los laicos llegaban mucho mejor que los albos y con cierto favoritismo, en especial por los resultados más recientes, en especial después de que el Cacique perdiera el clásico contra Universidad católica, justo una semana antes.

El duelo no estuvo exento de polémicas. Con el pasar de los minutos, el árbitro Piero Maza comenzó a tener protagonismo por las decisiones que tomaba en el desarrollo del compromiso.

El juez, quien no arbitraba un duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile desde 2022, volvió a ser el foco de las quejas. De hecho, la molestia colocolina quedó en evidencia justo después del pitazo final.

Jorge Almirón y sus ayudantes se abalanzaron sobre el el réferi. “Ya está, tienen que salir campeones”, lanzó uno de los colaboradores del estratega.

Más adelante, uno que no pudo evitar expresar el malestar fue el capitán de Colo Colo Esteban Pavez quien vio la tarjeta roja tras enfrascarse en una disputa con Marcelo Díaz. “Obviamente que es frustrante lo que pasó hoy en día. No me gusta hablar del arbitraje, pero creo el segundo penal, para mí, no sé, todavía no lo veo, lo voy a revisar; pero creo que es contacto de fútbol. Lo tranca y después le pega. Es lo que vi yo, a priori”, se descargó de entrada.

“Obviamente que uno se va caliente. Después me expulsa a mí. Me pegan a mí y me expulsa a mí. No sé, una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero la verdad que me tiene re caliente”, agregó.

Sobre la expulsión, detalló que “Marcelo Díaz me tira un charchazo. Obviamente le digo un par de palabras, lógico, de calentura y me expulsa por eso. La verdad que es increíble, es increíble, sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante”, remarcó.

Marcelo Díaz, por su parte, reconoció cuál fue su intención al momento de ser expulsado. “Obviamente tenía que llevarme a uno y lamentablemente fue Esteban. Yo sabía que tenía amarilla, al igual que Vegas y Amor, por eso los estaba buscando. Había que echar a uno”, reconoció.

Con estos antecedentes en mano, el Tribunal de Disciplina sesionó este martes para imponer los castigos que, según su criterio, caben para cada una de las acciones realizadas en Ñuñoa.

En ese escenario, fue Marcelo Díaz quien obtuvo recibió más fechas de suspensión. Carepato se perderá los próximos tres partidos de la U, uno por la doble amonestación y dos más por el manotazo que el propinó a Pavez en el rostro.

Pavez, en tanto, fue sancionado con una fecha, lo mismo que su DT Jorge Almirón. En el caso de Cepeda, el jugador fue citado para el próximo martes y arriesga un castigo que empieza en las tres fechas.

Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Un informe incompleto

Con el pasar de las horas, la ANFP dio a conocer el informe elaborado por Piero Maza en el que dejó en evidencia una serie de hechos. Claro que olvidó una serie de situaciones que fueron motivo de quejas del Cacique. Por lo mismo, el propio juez reconoció que había olvidado cargar una carpeta en su informe inicial, en los que ignoró una serie de faltas del equipo estudiantil. Estas últimas fueron cargadas casi 48 horas después del cotejo.

Entre ellas, se le había pasado por alto el lanzamiento de una petaca en los primeros minutos. Cuando corría el minuto 10 del encuentro, desde la barra de los azules lanzaron un proyectil cuando Colo Colo debía ejecutar un tiro de esquina. Claudio Aquino tomó el objeto que lanzaron al campo de juego para mostrárselo al árbitro Piero Maza y resultó ser una envase de whisky.

Rápidamente llegaron los jugadores de ambos equipos al lugar y se armó un tumulto, que no pasó a mayores. Aun así, el protagonista del entrevero fue Charles Aránguiz, quien buscó que el fútbol se reanude rápido y encaró al volante albo. “Pasa lo mismo en el Monumental”, dijo el Príncipe, según revelaron las cámaras de TNT.

En el nuevo documento, también se informó del lanzamiento de fuegos artificiales y petardos durante el partido, elementos prohibidos que no aparecieron en el informe inicial.

No fueron todas las denuncias. “Al finalizar el partido, un grupo de jugadores no citados de U. de Chile ingresan a zona de exclusión y permanecen en cancha, a pesar de los avisos previos y de los indicados en las bases. Misma situación ocurre con 3 menores de edad”, agregó la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

En las observaciones del informe, Maza consignó que “los jugadores de U. de Chile, Fabián Hormazábal (número 17), Charles Aránguiz (número 20), Marcelo Díaz (número 21) y Gonzalo Montes (número 30) lucen medias blancas debajo de las medias azules designadas, incumpliendo con las bases del torneo y el Manual de Competiciones”, apuntaba la primera.

“U. de Chile no cumple con el protocolo de inicio y no ingresa al campo de juego por el túnel central como indican las bases ni como se indicó en reunión de coordinación”, indicó otra. También hubo una denuncia contra los pasapelotas por demorar la reanudación del juego.

Por lo mismo, ahora Universidad de Chile ha sido citada a comparecer el martes 22 de julio en el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP con el fin de que entregue sus descargos.

Ese día, además, tanto Colo Colo como los azules deberán manifestarse por los hechos que sí fueron denunciados desde el principio. En el caso de los albos, uno de los más llamativas tuvo que ver con Lucas Cepeda, quien realizó señales a los fanáticos universitarios. “Una vez finalizado el partido el jugador n°32 de Colo Colo, Sr. Lucas Cepeda, abandona el terreno de juego haciendo gestos obscenos hacia el público”, apuntó. El comportamiento se produjo cuando el porteño ingresaba al túnel que conduce a los vestuarios del sector norte.

Sigue en El Deportivo