La potente queja de la UC contra el arbitraje tras el empate en Iquique: “Nos están perjudicando mucho”

Gary Medel se robó las miradas en el empate 2-2 entre la UC y Deportes Iquique. En la segunda mitad, mientras el juego estaba detenido, el Pitbull se acercó deliberadamente a una de las cámaras y micrófonos de TNT Sports para lanzar una acusación directa contra el cuerpo arbitral. “Están amenazando los árbitros. Me están amenazando”, dijo con evidente molestia.

Luego del partido, en la zona mixta, insistió en su reclamo. “El árbitro está siempre amenazando, advirtiendo con tarjetas. La amarilla no sé por qué me la saca, la de Zampedri tampoco, nunca le protesta. El comité arbitral tiene que fijarse en esas cositas que nos están perjudicando mucho”, comentó el mediocampista.

En esa línea, el exseleccionado enfatizó en que la infracción que derivó en penal para Iquique, en su apreciación, no fue tal. “Los criterios no son iguales para todos. Con O’Higgins no nos cobran una mano similar a la mía y ahora fue peor, me empujan, se suben arriba mío, da un bote y pega en la mano. Van tres partidos con expulsiones contra nosotros”, dijo.

Iquique y la UC animaron un polémico empate. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Finalmente, el ex Boca Juniors también habló del trámite del encuentro. “Fue un partido en que al último perdimos la posesión de pelota, no la tuvimos nunca en el segundo tiempo, nos tiramos muy atrás. Eso es responsabilidad de los jugadores. Es un empate con gusto amargo”, sentenció.

Buljubasich saca la voz

En Cruzados no guardaron silencio y se sumaron a los reclamos de Medel. Fue el caso de José María Buljubasich. “Estoy un poco preocupado, cuando llegamos al camarín vamos escuchando cosas. Ya en la cancha nos preocupa que donde no hay nada estemos cinco minutos parados para ver si hay una falta al principio, no se entiende, es ilógico lo que pasa. Luego vemos claramente en el penal que nos cobran en contra que hay una falta, es inentendible que esa falta no la vea el VAR, se cuelgan arriba de Gary (Medel), la pelota luego pica y le pega a Gary, una jugada muy similar a un penal que no nos cobran ante O’Higgins”, dijo el gerente deportivo de la UC.

“Seguramente lo hablaremos. Tenemos una buena relación con Roberto (Tobar), hablamos siempre, pero cuando pasan estas cosas uno se queda un poco preocupado”, añadió.

Garnero, disconforme

Por su parte, Daniel Garnero analizó el compromiso y expuso su disconformidad por el resultado. “El fútbol está muy parejo. Lamentablemente no pudimos ganarlo ni supimos en los momentos que estuvimos con ventaja a favor poder sostenerlo, caemos en esto que todos los partidos últimamente no podemos terminar con los once y eso no nos ayuda tampoco”, dijo.

“Cuando íbamos ganando, teníamos la posesión pero no fuimos profundos para terminar con ocasiones claras de gol”, agregó.

El estratega descarta que se hayan visto sobrepasados. “Lo físico lo relaciono mucho con los estados de ánimo, cuando tu estás bien no hay problemas físicos, cuando las cosas no salen o estás inseguro, ahí el estado de ánimo no es el óptimo, empiezas a llegar tarde… no creo que sea físico. Hicimos un gran esfuerzo y no nos llevamos lo que queríamos llevarnos”, apuntó.