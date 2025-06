La sana costumbre de los domingos: Joaquín Niemann logra una épica remontada y se corona campeón en el LIV de Virginia

Joaquín Niemann está acostumbrado a las hazañas en las rondas finales de los torneos y este domingo, en el LIV de Virginia, regaló otra más a su brillante palmarés. Había empezado el día a cuatro golpes del líder, el indio Anirban Lahiri, pero nada eso le importó para festejar su cuarto título en las ocho fechas que lleva la temporada, tras cerrar un ronda con 63 golpes (-8), que le dio un total de 198 impactos (-15).

En el Robert Trent Jones Golf Club, la jornada comenzó pasadas las 8 de la mañana, debido al pronóstico de tormentas para la tarde. Hubo menos horas de descanso, pero eso no le importó a Joaco, que salió con todo en búsqueda de su cuarta corona de la temporada, tras las conseguidas en Australia, Singapur y Ciudad de México.

Por momentos, la lluvia y el viento se hicieron presentes, pero sin amenaza de electricidad, lo que permitió continuar sin problemas hasta la novena bandera. No obstante, a partir de ahí, las precipitaciones se intensificaron, y sonó la chicharra que obligó a detener las acciones.

Hasta la interrupción, el talagantino se ubicaba a solo un impacto de Lahiri y de Graeme McDowell. Había salido muy concentrado y decidido en su misión de acortar las distancias. Un birdie en el hoyo tres, dos consecutivos en el cinco y seis y otro en el ocho fueron su declaración de intenciones en la primera mitad del recorrido.

La lucha con Lahiri y McDowell se mantuvo por buena parte de la jornada, en un tren donde también aparecían el legendario Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Bubba Watson, entre otras estrellas del golf.

Como es habitual, la potencia de los tiros de salida de Niemann hicieron que siempre quedara en posición de birdie, por lo que su suerte en la recta final iba a depender de qué tan fino estuviera con el putter.

La pausa duró menos de una hora y los competidores pudieron continuar hasta el hoyo 12, cuando se volvió a suspender por un eventual riesgo de tormenta eléctrica, lo que los obligó a guarecerse en un lugar seguro.

Después de 105 minutos de para, se retomó el juego y ahí el chileno volvió a descontarle a la cancha, con un nuevo birdie en el 14, poniéndose segundo, a solo un golpe de McDowell, lo que prometía que las banderas finales serían infartantes, pues varios jugadores estaban al acecho. De hecho, a tres banderas del final, también figuraban en la punta DeChambeau, Watson, Lahiri, Thomas Pieters y Joaco, quien logró otro acierto en el 15.

Pero lo mejor estaba por venir: Joaco aprovechó un espectacular tiro de la salida en el 16 para cerrar con un birdie y tomar la cima en solitario. No conforme con eso, pisó el acelerador en el 17, con otro acierto más para sacarle dos más a sus escoltas.

Como terminó un poco antes que sus perseguidores, el chileno debió esperar al borde de la cancha el desempeño de Lahiri, quien logró un par en el 18 que ratificó el triunfo del nacional, quien llegará con la motivación lo más en alto posible para el US Open, que comienza este jueves.

Un millonario premio

La victoria de Joaquín Niemann no solo le significó consolidar su dominio en la temporada del LIV Golf, sino que además le permitió embolsarse un premio de US$ 4 millones, que se suma a los otros US$ 12 millones que sumó por sus tres títulos anteriores.

Por su parte, en la competencia por equipos, Torque GC terminó en el cuarto lugar, con -25. Esto porque si bien Joaco se coronó campeón, Carlos Ortiz terminó T10, Sebastián Muñoz fue T15 y Mito Pereira finalizó T50, con (+7).