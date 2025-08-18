Esposa de Fernando Zampedri se burla de Colo Colo tras la goleada de la UC: “No querían que festeje laterales”

El clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica sigue dejando esquirlas. Y es que la goleada por 4-1 de los cruzados sobre el Cacique, en el estadio Monumental, no dejó indiferente a nadie.

Precisamente, uno de los que hizo eco del abultado triunfo de la Franja en Macul fue Nicolás Castillo. El delantero, que actualmente defiende la camiseta de Santiago City, aprovechó de utilizar la imagen que le dedicaron unos hinchas albos, donde aparecía llorando, para darle vuelta a la situación y burlarse. “Visionarios”, posteó, colocando el número de los goles en cada lágrima, sumados a unos emojis de risa.

Sin embargo, el oriundo de Renca no fue el único. Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri, también festinó con el resultado a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “No querían que festeje laterales, hoy festejó goles“, publicó, sumado a un emoticón callando bocas.

El posteo de Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri. Foto: captura de pantalla.

El posteo tiene un condimento especial, ya que hace relación a la sequía que cortó el Toro en el reducto albo. Y es que después de casi seis años portando los colores cruzados, el atacante convirtió por primera vez a lo largo de su carrera en los pastos de Macul.

Por ello, el pentagoleador del fútbol chileno no ocultó su alegría por cumplir con el hito de anotar en todas las canchas del Torneo Nacional. “No era una maldición, lo que importaba es lograr los tres puntos y se logró. Fue un resultado muy abultado, fuimos efectivos y, la verdad, estoy muy contento por marcar en este partido“, confesó.

A su vez, el transandino hizo un balance del partido que los catapultó a la sexta casilla de la Liga de Primera, con 30 puntos. “Ellos quedaron muy expuestos cuando atacaban, dejaron algunos espacios atrás y creo que planteamos muy bien el partido de manera táctica. Pudimos hacer más goles, pero lo hicimos de gran manera. Se dio el partido que trabajamos en la semana. Salió todo, lo que nos pone muy contentos“, cerró.