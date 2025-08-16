Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo tras la goleada de la UC

El clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica no dejó indiferente a nadie. Nicolás Castillo, delantero identificado con los cruzados y que actualmente juega para Santiago City de la Segunda División Profesional, no pasó desapercibido en la goleada por 4-1 ante el Cacique, en el estadio Monumental.

A través de la publicación de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el delantero aprovechó de utilizar la imagen que le dedicaron unos hinchas albos, donde aparecía llorando, para darle vuelta a la situación y burlarse. “Visionarios”, posteó, colocando el número de los goles en cada lágrima, sumados a unos emojis de risa.

Esta publicación dedicada a la parcialidad colocolina no es la primera que Castillo realiza en el marco de un clásico. Cabe recordar que, tras un partido ante Universidad de Chile, el ariete realizó gestos obscenos en contra de la hinchada azul, hecho que a la larga le significó un castigo disciplinario por parte de la ANFP.

Finalmente, y en otro de sus posteos durante esta tarde, el oriundo de Renca subió una imagen alabando a Fernando Zampedri, quien convirtió por primera vez en su carrera en el reducto de Macul. “El más grande es Católica, Capitán”, escribió, acompañándolo con unos corazones en blanco y azul.