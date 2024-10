Un show más a la cronología, justo en medio de la renovación con la UC: la lista de polémicas de Nicolás Castillo

Nicolás Castillo se llevó todas las miradas tras el cierre del Clásico Universitario. Su breve participación y pobre participación en la cancha aumentó considerablemente con el pitazo final. El delantero volvió a ser el foco de una polémica. Para el oriundo de Renca, que pregona su identidad como reconocido hincha cruzado, era un encuentro aparte. Y claro, Universidad Católica recibió a Universidad de Chile, su máximo archirrival.

A Castillo se le vio celebrar con todo el histórico gol de Fernando Zampedri, que le permitió instalarse como el goleador más fructífero en la institución. También se le apreció interactuando con los hinchas, todo cuando la UC iba ganando. Sin embargo, cuando le tocó ingresar al campo, lo hizo con el resultado en contra. La alegría del primer tiempo ya no existía. De hecho, en una de sus primeras jugadas, comenzó a discutir con Marcelo Díaz, capitán de la U.

No obstante, se llevó toda la atención con el cierre. Cuando los futbolistas azules se retiraban a camarines, Castillo las emprendió nuevamente contra ellos. Fuera de sus cabales y con una notoria furia, el jugador fue a buscar pleito, sin mucha respuesta en sus rivales. Zampedri lo notó y lo fue a sacar de escena. En ese momento es cuando decide golpear una cámara de la transmisión oficial que registraba los hechos.

El hecho ocurre en un contexto poco favorable para el delantero, pues está en pleno proceso de renovación. Pese a ser un referente, su tercera etapa en la UC ha estado marcada por las polémicas tanto fuera como dentro de la cancha, además de las recurrentes lesiones. Su futuro en club no es claro.

El contrato del jugador de 31 años acaba a fin de temporada. Es decir, le quedan dos encuentros con la camiseta cruzada. En la concesionaria que rige por el cuadro de Las Condes no hay consenso para estirar el vínculo. “El caso de Nico Castillo es una situación diferente, porque es un jugador ya más adulto que termina contrato y nosotros siempre hemos tenido la postura de conversar con todos aquellos que terminan contrato. Hay varios, pero con ninguno de ellos hemos conversado”, aseguró Juan Tagle, presidente de Cruzados, en la previa del Clásico Universitario.

Nicolás Castillo es contenido por Fernando Zampedri en el Clásico Universitario. Foto: Pepe Alvujar/Photosport .

Castillo y su odio contra la U

En el clásico de la primera rueda, en el Estadio Nacional, Castillo también fue protagonista por razones extrafutbolísticas. El delantero realizó un gesto obsceno hacia la fanaticada azul. Concretamente, se llevó las manos a sus genitales. En aquella ocasión hasta la entidad de Las Condes condenó el hecho. El delantero se ganó el repudio de todos, aunque lo más importante fue el castigo que recibió de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que lo suspendió por tres fechas.

Fue más de lo mismo por parte de Tiago Nunes. “El club ya manifestó públicamente cuál es su interpretación del caso, lógicamente que, en forma directa, no estoy de acuerdo con la posición de Nico, en cómo se manejó al final del partido”, aseguró en ese entonces.

Después del encuentro continuó mostrando su reconocida animadversión contra la U y le publicó una historia en sus redes sociales. “¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico! (sic). ¿Cuántas fechas quieren? 1, 2, 3 ok. Gitanos”, escribió el jugador.

Castillo ya había encendido la previa al clásico, donde vivió el reencuentro con uno de sus excompañeros: Cristopher Toselli. El arquero, cuando cruzó la vereda del frente y fichó por la U, fue aludido por el delantero, que citó al escritor Eduardo Galeano. “En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”.

No obstante, el meta le bajó el perfil. “No me quiero desgastar respondiéndole, le tengo cariño y no vale la pena referirse a eso”, señaló.

Las polémicas de Castillo

En otra oportunidad, su odio contra la U también se le escapó de las manos. En diciembre de 2023, Castillo agredió verbalmente a Isaac Arévalo, entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile, quien estaba en el ingreso a San Carlos de Apoquindo.

El técnico subió el registro a sus redes sociales. “Ahora te subo, no te preocupí (sic). Dale nomás, vas a ver con quién estás hablando. Tranquilo. Payaso”, se escucha decir al profesional. “¡Chúpalo, madre c...!”, le recriminó el artillero, notoriamente fuera de sus casillas.

El futbolista fue denunciado a la justicia. El estratega se querelló por los delitos de lesiones leves, daños simples, amenazas y violencia en contexto de estadio. De hecho, recibió una medida cautelar tras presentarse en la audiencia de formalización de cargos en el Centro de Justicia de Santiago. “Prohibición de acercarse en términos violentos a la víctima. Su domicilio, lugar de estudio y/o trabajo, o cualquier lugar donde este se encontrare”, especificó la disposición.

“Esta persona, simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme”, posteó Arevalo en sus redes sociales. “Yo iba camino a mi trabajo. Él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía donde estaba parado. Le expresó que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”, detalló la víctima cuando dio a conocer la situación.

La querella que presentó consignó las agresiones que recibió de parte de Castillo. “El querellado respondió bajándose de su vehículo, lanzándole un objeto contundente (una botella de plástico), para luego golpear a don Isaac con golpes de puño y pie y destruir su indumentaria”, especificó el escrito.

Castillo también ha sido un recurrente en sus redes sociales. El delantero suele utilizar principalmente Instagram para manifestarse, como cuando cargó contra el juez Felipe González tras un encuentro entre la UC y Colo Colo, en 2023. En ese entonces no era futbolista de la tienda cruzada, por lo que no se guardó nada: “Y fue fuera, dijo el malo qlo (sic). Árbitro ctm. Anda a celebrar con ellos, cagón qlo!!! (sic)”, escribió.

Tanto Colo Colo como la U alguna vez fueron víctimas de sus insultos. Como rivales naturales en el fútbol, eran sus objetivos más evidentes. No obstante, también ha cargado contra los propios. El 2020, el ariete cuestionó duramente la capitanía de José Pedro Fuenzalida, ídolo cruzado, luego de una declaración del Chapa a favor del Cacique. “Nunca me voy a arrepentir. Estuve en el club más grande de Chile, el más popular”, indicó sobre su paso por el cuadro albo.

Castillo, en tanto, no tardó en recriminarlo. “El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y su gente. Da igual con quién compitas: tu equipo es el número uno en todos los ámbitos”, aseguró. “Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entiende así, no merece representarnos. Esto es Católica CTM”, añadió, nuevamente a través de sus redes sociales.

Las consecuencias de uso de redes sociales

Las reiteradas burlas generó animadversión hacia él por parte de algunos hinchas, principalmente de la U y Colo Colo. La compleja trombosis que sufrió, que lo alejó del fútbol por años y casi le quita la vida, incluso ha sido un motivo de ataque por parte de algunos fanáticos.

Sin embargo, sus problemas no han sido solo en Chile, sino que también los ha tenido en México. El periodista José Ramón Fernández tildó a Castillo de “huevón” tras cuestionar al VAR en sus redes sociales. “¿Está de huevón en su casa sin hacer nada? No es posible que publique eso”, señaló.

Los problemas que le ha traído su actividad en redes sociales no son nada nuevo. En 2018, cuando militaba en el Benfica, el diario A Bola aseguró que el delantero fue cortado por el DT Rui Vitoria luego de que se expresara con un ‘me gusta’ en una publicación donde se le criticaba.