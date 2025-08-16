Jorge Almirón descarta la renuncia, pero deja abierta la puerta para salir de Colo Colo

Jorge Almirón abre la puerta a salir de Colo Colo. El entrenador reconoció que la dirigencia de Blanco y Negro está en conversaciones con su representante para llegar a un acuerdo para una eventual partida. A diferencia de lo ocurrido hace algunos meses, ahora el técnico se muestra dispuesto a dejar el club. Además, en la concesionaria están de acuerdo con que la situación es insostenible. Aun así, el DT no renuncia.

“Estuvimos hablando con el presidente, están en charla con mi representante. Capaz es momento de descomprimir. Es un resultado insólito, te hacen un gol en menos de un minuto dos veces. Es un golpe duro. No tiene sentido responder preguntas. Entre hoy y mañana habrá novedades”, dijo Almirón, tras la goleada que sufrió el Cacique ante la UC.

En esa línea, el estratega habló de las situaciones que ha pasado en este año y medio en Macul. “De mi parte vivimos momentos muy lindos, hoy es un golpe duro. El año pasado vivimos momentos importantes. Mañana veremos que hacer. Siempre viendo lo mejor para Colo Colo. El tema de descomprimir ahora es lo más importante. Se hablará con el presidente y mi entorno para llegar a lo mejor para el club”, comentó.

Almirón en el partido de Colo Colo ante la UC. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Almirón acumula números paupérrimos en 2025: 10 victorias, 10 empates y 12 caídas. Tiene al Cacique en la octava casilla con apenas 27 puntos. Ahora, si se contabiliza lo hecho en 2024, año donde supo levantar la estrella 34 del club y en el que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT acumula 39 triunfos, 23 igualdades y 21 derrotas, en 84 partidos totales (55% de rendimiento).

Seguido de lo anterior, los últimos turbulentos meses del argentino también estuvieron marcados por la fallida negociación con Blanco y Negro para sacarlo del cargo y por las constantes expulsiones en el Torneo Nacional.

Sin respaldo

Al interior de ByN, Almirón ahora ya ni siquiera tiene el respaldo del Bloque Vial. “La situación es muy complicada. La verdad, uno vio al equipo jugando mal. Vamos a tener que conversar entre todos los directores porque la situación no es sostenible. Yo encuentro la situación es muy complicada”, señaló Carlos Cortés, dirigente del club albo. Cabe recordar, que el director se opuso del despido del DT hace unos meses tras la eliminación de la Copa Chile.

“Hay cláusulas de salida. No es que sobre la plata, votando o pagando cantidades que no tenemos. Esa también es una situación real, pero yo creo que antes de tomar cualquier decisión hay que conversarlo con todos los directores y hacerse cargo de la situación que estamos pasando porque la verdad que no corresponde a Colo Colo”, dijo.

“Yo no puedo tomar decisiones por el resto, a cada director hay que respetarlo y cada uno va a tener su voto. Eso establecen los estatutos de toda sociedad. A uno podrá gustarle o no gustarle, pero las decisiones son de los directores”, añadió.

La voz del plantel

Por su parte, Emiliano Amor habló tras el partido. “No se puede analizar mucho con un resultado así, cualquier cosa que se pueda decir sobre el juego es muy difícil. Colo Colo no puede perder así, no podemos representar así. Le pedimos disculpas a la gente”, comentó de entrada.

“Aún no veo los goles, el vestuario está triste. No agarré ni el celular. No puede pasar esto de nuevo, perder un clásico de esta forma. Hay que hacer mucha autocrítica y mejorar todos juntos”, agregó.

De paso, el zaguero defendió la labor de Almirón, pese a los malos resultados. “Es lo más fácil echarle la culpa al técnico, pero los que salimos a la cancha somos los jugadores. Sería muy... no quiero decir cagón. No sé la palabra. Yo no soy de esa forma. Nosotros como plantel tenemos que mejorar”, complementó.

“No tuvimos la opción de hablar con él, pero de mi parte tiene el apoyo. Planteó una forma de jugar que en la semana salió muy bien y nos golpeó el gol tempranero”, sumó.