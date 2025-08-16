Bloque opositor a Mosa en Blanco y Negro se da vuelta y le quita el piso a Almirón tras la goleada de la UC a Colo Colo

En Colo Colo la crisis va en alza. Este sábado, el equipo de Jorge Almirón fue goleado por la UC en el estadio Monumental y el entrenador quedó en la cuerda floja. Algo que incluso reconocen el interior del directorio de Blanco y Negro.

“La situación es muy complicada. La verdad, uno vio al equipo jugando mal. Vamos a tener que conversar entre todos los directores porque la situación no es sostenible. Yo encuentro la situación es muy complicada”, señaló Carlos Cortés, dirigente del club albo. Cabe recordar, que Cortés, miembro del bloque opositor a Mosa, se opuso del despido del DT hace unos meses tras la eliminación de la Copa Chile.

Carlos Cortés, director de Blanco y Negro.

El directorio, eso sí, enfatizó en que son decisiones que deben tomar en conjunto. “Hay cláusulas de salida. No es que sobre la plata y que no puede andar gastando, votando o pagando cantidades que no tenemos. Esa también es una situación real, pero pero yo creo que antes de tomar cualquier decisión hay que conversarlo con todos los directores y hacerse cargo de la situación que está porque la verdad que no no corresponde a Colo Colo”, dijo.

“Yo no puedo tomar decisiones por el resto, a cada director hay que respetarlo y cada uno va a tener su voto. Eso establecen los estatutos de toda sociedad. A uno podrá gustarle o no gustarle, pero las decisiones son de los directores”, añadió.

En esa línea, se refirió a la posición de los directores y al mal momento que vive la escuadra de Pedrero. “Siempre doy la cara, yo vengo todos los partidos. Ando aquí sin guardia. Se supone que esto tenemos que resolverlo entre todos. No es una resolución de una sola persona. Todos estamos calientes”, cerró.