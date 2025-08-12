Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup. . Por @NorwichCityFC

Marcelino Núñez inicia la temporada con el pie derecho. El volante marcó el 2-0 en el triunfo parcial del Norwich City sobre el Watford, en la primera ronda de la Carabao Cup.

El mediocampista formado en Universidad Católica anotó a los 24 minutos. A los 10′, Joshua Sargent había abierto la cuenta. En las dos conquistas hubo asistencia de Pape Diallo. El también seleccionado nacional es titular en el enfrentamiento por el la Copa de la Liga.

En el inicio de la Championship, donde el Norwich cayó por 2-1 ante Millwall, Núñez había estado en el banco de suplentes, pero ingresó a los 69′. Ahora, buscando remecer a su equipo, el técnico Liam Manning le dio la oportunidad de jugar desde el arranque.