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    La resurrección de Salomón Rodríguez: de fiasco en Colo Colo a figura en el fútbol uruguayo

    El charrúa revive en el Montevideo City Torque, de la primera división del fútbol charrúa. Su pase pertenece a los albos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Salomón Rodríguez, en un festejo en Montevideo City Torque. (Foto de @mvdcitytorque / Instagram)

    Salomón Rodríguez resucita en Uruguay. El delantero charrúa aprovecha la oportunidad que le brinda Montevideo City Torque para dejar atrás la escuálida imagen que dejó su paso por Colo Colo. Al Cacique llegó como solución ofensiva y partió con más pena que gloria: en 26 partidos en los albos, en los que permaneció en el campo de juego durante 1.101 minutos, marcó solo tres goles, dos de ellos en la Copa Chile. La producción resultaba paupérrima considerando la millonaria inversión que habían realizado en Macul: US$ 1,2 millones por la mitad de su pase.

    El atacante encuentra en su país la contundencia que no tuvo en su paso por los albos. Sin ir más lejos, este fin de semana le anotó un doblete a Nacional, una de las escuadras más importantes de ese país. El detalle es que tal productividad no alcanzó para evitar la caída por 3-2 de la escuadra que pertenece al City Group.

    La resurrección de Salomón Rodríguez: de fiasco en Colo Colo a figura en el fútbol uruguayo

    El balance de Rodríguez en la escuadra celeste es notable: ha convertido seis goles en los siete partidos que ha disputado en la liga charrúa. Juventud, Wanderers, Cerro Largo, Central Español y el Bolso figuran en su lista de víctimas a nivel local.

    También actuó en el choque ante Danubio, por la Copa Sudamericana. El promedio es, por ende, destacable: un gol cada 119,6 minutos.

    Salomón Rodríguez, en uno de sus escasos festejos en Colo Colo. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Rodríguez está cedido por toda la temporada en el Montevideo City Torque. En Pedrero apuestan a la revalorización del artillero, de 26 años. Actualmente, su cotización de mercado supera levemente el millón de dólares, según Transfermarkt, lo que resume la devaluación que sufrió producto de su magra campaña en el equipo albo.

    En Macul aspiran a que el renacimiento futbolístico del ariete se traduzca, también, en múltiples ofertas para que continúe su carrera. Aunque técnicamente debería volver a los albos una vez que expire su cesión, considerando que el contrato con el Cacique se extiende hasta fines de 2027, la intención es encontrarle un nuevo destino.

    Si esa situación se produce, Colo Colo tendrá que llegar a un acuerdo con Godoy Cruz, el propietario de la otra mitad de los derechos económicos sobre el futbolista.

    Recuperar la confianza

    A comienzos de enero, cuando dejó Chile, Rodríguez explicó los objetivos detrás del retorno a su país. “Es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza”, declaró a la radio Cooperativa.

    También planteó una autocrítica por su bajo rendimiento en los albos. “Creo que no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada... el objetivo es ese, volver a jugar y a competir”, complementó, respectop.

    “¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, concluyó, siempre en la idea de aprovechar el regreso a su tierra para encontrar el impulso que le permitiera recuperr

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