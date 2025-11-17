La Roja preocupa a la U en la previa de la ‘final’ con O’Higgins por un cupo para la Copa Libertadores

La Liga de Primera entra en su etapa de definiciones y uno de los duelos más atractivos de este fin de semana será la visita de Universidad de Chile a O’Higgins en Rancagua.

Los azules necesitan ganarle a la escuadra celeste para meterse en puestos de Copa Libertadores y seguir en la pelea por el segundo lugar de la tabla, que otorga pasajes directos a la fase grupal del torneo continental.

Lo mismo pasa con el elenco rancagüino, pues un triunfo lo puede dejar en el codiciado subliderato de la Liga de Primera, aunque para ello Universidad Católica debe enredar puntos ante Palestino. Hoy los cruzados tienen 51 puntos y se enfrenta a los árabes el sábado 22 de noviembre (20:30 horas). Los celestes tienen 50 y se miden ante los estudiantiles el domingo 23 (18 horas).

Hormazábal, Sepúlveda y Altamirano son los jugadores de la U en la Roja. Foto: @udechile.

La U se preocupa por sus seleccionados antes de jugar con O’Higgins

Aunque Gustavo Álvarez ha dicho en reiteradas oportunidades que se siente orgulloso de que llamen a sus dirigidos a la selección chilena, en esta oportunidad hay preocupación por los nominados azules: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda.

Más allá de las lesiones que puedan sufrir, el alto minutaje de juego puede mermarlos físicamente para el fin de semana. Altamirano sumó 59 minutos en el triunfo de Chile ante Rusia y Hormazábal, el partido completo. Aunque Sepúlveda se quedó en el banco de suplentes, lo más probable es que ingrese en el choque ante Perú de este martes.

A eso se suma el desgaste del largo viaje. No hay vuelos directos de Sochi a Santiago. De hecho, en la ida, la ANFP tuvo que extremar recursos para definir el itinerario del desplazamiento y finalmente, el recorrido, que se prolongó por 28 horas, incluidas las escalas, consideró paradas en Londres y Estambul antes del arribo al destino final.

Los futbolistas recién se integrarían el jueves a las prácticas de los laicos y solo tendrán tres días para adaptarse al plan de Álvarez. El DT se juega un partido aparte en el estadio El Teniente. Distanciado de la dirigencia de Azul Azul y meditando seriamente irse anticipadamente del CDA en diciembre, tiene contrato vigente hasta fines del 2026, una derrota puede apurar dicha determinación.

Además, el duelo táctico de la jornada lo sostendrá con Francisco Meneghini, el DT que ha sonado en otras ocasiones en la U y que hoy toma fuerza para ser el reemplazo del transandino. “Sobre esa pregunta, la verdad no tengo mucho que comentar, estoy enfocado y muy contento acá en O’Higgins”, señaló Meneghini cuando le consultaron por la posibilidad de dirigir a los semifinalistas de la Copa Sudamericana.