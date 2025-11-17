El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera.

Audax Italiano tiene nuevo entrenador. Tras el despido de Juan José Ribera, el equipo de La Florida confirmó a Gustavo Lema como DT. El argentino dirigirá en las últimas tres jornadas de la Liga de Primera, donde el cuadro itálico es séptimo en la tabla de posiciones. Por ahora están clasificando a la Copa Sudamericana.

“El estratega de 57 años viene de dirigir al Pumas UNAM de la Liga MX, equipo en el que logró clasificar a Play Off durante tres torneos consecutivos y de obtener el cuarto lugar en la fase regular del Apertura 2024. Además, Lema posee una amplia experiencia codirigiendo en equipos de la Liga Española, Brasileña y Argentina”, dieron a conocer en un comunicado expuesto en sus redes.

“Gustavo arriba a nuestro Club acompañado de su equipo de trabajo compuesto por José María Bazán como auxiliar principal, Matías Lema como segundo auxiliar y Hernán Guillermo Petti como preparador físico principal”, añaden.

ARRANCAMOS 🤝



Nuestro nuevo Cuerpo Técnico encabezado por Gustavo Lema dio inicios a sus trabajos esta misma mañana en Ciudad de Campeones, dirigiendo su primera práctica al mando del plantel profesional.



Gustavo trabaja acompañado de José María Bazán como auxiliar principal,… pic.twitter.com/G59o0nU0fj — Audax Italiano (@audaxitaliano) November 17, 2025

Con el cuerpo técnico anterior, liderado por Ribera, Audax Italiano tuvo un rendimiento notable en la mitad inicial del torneo nacional. Estuvieron junto a Coquimbo Unido liderando. Hasta la vigesimoprimera jornada se mantuvieron en el podio. Luego vino una caída abrupta en el rendimiento del equipo.

En la segunda parte del torneo de Primera División, el elenco audino suma dos empates, siete derrotas y apenas tres victorias. Sus últimos tres partidos han sido caídas, frente a Deportes La Serena, Cobresal y Huachipato. Ahora se deben medir ante Everton, Ñublense y Colo Colo, en el cierre del Campeonato Nacional. Hoy están solo dos puntos por sobre el Cacique en esa lucha por quedarse con la última plaza a un certamen internacional.