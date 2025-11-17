BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El elenco de La Florida está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Audax Italiano tiene nuevo entrenador. Tras el despido de Juan José Ribera, el equipo de La Florida confirmó a Gustavo Lema como DT. El argentino dirigirá en las últimas tres jornadas de la Liga de Primera, donde el cuadro itálico es séptimo en la tabla de posiciones. Por ahora están clasificando a la Copa Sudamericana.

    “El estratega de 57 años viene de dirigir al Pumas UNAM de la Liga MX, equipo en el que logró clasificar a Play Off durante tres torneos consecutivos y de obtener el cuarto lugar en la fase regular del Apertura 2024. Además, Lema posee una amplia experiencia codirigiendo en equipos de la Liga Española, Brasileña y Argentina”, dieron a conocer en un comunicado expuesto en sus redes.

    “Gustavo arriba a nuestro Club acompañado de su equipo de trabajo compuesto por José María Bazán como auxiliar principal, Matías Lema como segundo auxiliar y Hernán Guillermo Petti como preparador físico principal”, añaden.

    Con el cuerpo técnico anterior, liderado por Ribera, Audax Italiano tuvo un rendimiento notable en la mitad inicial del torneo nacional. Estuvieron junto a Coquimbo Unido liderando. Hasta la vigesimoprimera jornada se mantuvieron en el podio. Luego vino una caída abrupta en el rendimiento del equipo.

    En la segunda parte del torneo de Primera División, el elenco audino suma dos empates, siete derrotas y apenas tres victorias. Sus últimos tres partidos han sido caídas, frente a Deportes La Serena, Cobresal y Huachipato. Ahora se deben medir ante Everton, Ñublense y Colo Colo, en el cierre del Campeonato Nacional. Hoy están solo dos puntos por sobre el Cacique en esa lucha por quedarse con la última plaza a un certamen internacional.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoGustavo LemaAudax Italiano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Millennials llegan al Senado: 6 de los 23 senadores electos tienen menos de 40 años

    Pese a esfuerzos del gobierno y el Servel, más de 500 colegios no lograron retomar clases este lunes tras la elección

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Lo más leído

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
    Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia
    Negocios

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    JP Morgan proyecta escenario pro-mercado con Kast, una mayor caída del dólar y analiza la “sorpresa” de Parisi

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó