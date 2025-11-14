OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
    El Deportivo

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    El conjunto de La Florida acumula tres derrotas consecutivas y están en el séptimo lugar de la tabla.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Juan José Ribera no va más en Audax Italiano. El entrenador fue cesado del cargo producto de las derrotas consecutivas en las tres jornadas recientes y la caída del rendimiento durante la segunda parte de la temporada. “Tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación que no continúen al mando del plantel profesional”, señala el comunicado expuesto en los canales oficiales del conjunto itálico.

    Nuestro Club agradece enormemente a Juan José Ribera y equipo de trabajo por su gran compromiso y su labor frente a nuestra institución. Asimismo, les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, añaden.

    El temuquense finaliza su tercer período en el equipo de La Florida tras 53 partidos dirigidos, en los que alcanzó un 57% de rendimiento, traducido en 27 triunfos, nueve empates y 17 derrotas.

    Con Ribera, Audax Italiano tuvo un rendimiento notable en la mitad inicial de la Liga de Primera. Estuvieron junto a Coquimbo Unido liderando. Hasta la vigesimoprimera jornada se mantuvieron en el podio. Luego vino una caída abrupta en el rendimiento del equipo, lo que deriva en la desvinculación del entrenador.

    En la segunda parte del torneo de Primera División, el elenco audino suma dos empates, siete derrotas y apenas tres victorias. Sus últimos tres partidos han sido caídas, frente a Deportes La Serena, Cobresal y Huachipato. Ahora se deben medir ante Everton, Ñublense y Colo Colo, en el cierre del Campeonato Nacional.

    Pese a la baja en la productividad de Audax, se mantienen en el séptimo lugar, por ahora en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, están solo dos puntos por sobre el Cacique en esa lucha por quedarse con la última plaza a un certamen internacional.

