    Predilección por los argentinos: escaneando a los 46 extranjeros que llegaron a la Liga de Primera 2026

    Radiografía a los futbolistas foráneos que desembarcaron en el reciente mercado (que cerró el jueves) para el Campeonato Nacional. Casi el 70% de los refuerzos del exterior son transandinos. Uno de ellos es hermano de un campeón del mundo en Qatar.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Francis Mac Allister, hermano de Alexis Mac Allister, refuerza a Deportes La Serena. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    El jueves, se cerró el libro de pases en la Primera División. Los planteles quedaron sellados para la primera rueda. Si hay un aspecto que siempre genera discusión es el que dice relación con los extranjeros. No solo con la cantidad, sino que también respecto de quiénes son los que llegan al torneo. En un mercado que no tuvo grandes gastos y que no puede equipararse con las potencias de la región, los elencos se movieron para incorporar a foráneos que hacen su estreno en el fútbol nacional, o bien lograron el retorno de ilustres.

    Haciendo una radiografía a los que llegaron a la Liga de Primera 2026, se reafirman tendencias que se están convirtiendo en crónicas en el balompié criollo. El catastro realizado contempla un total de 46 jugadores del exterior que llegaron para esta temporada (no se cuentan a los que ya estaban en Chile). Un aspecto que queda meridianamente claro es la predilección por los argentinos.

    A la hora de tener que reforzarse, inevitablemente se mira para el otro lado de la cordillera. 31 de los 46 extranjeros que arribaron este año son transandinos, equivalente al 67,4%. Prácticamente todos los equipos de la Liga ficharon a algún argentino. Las únicas excepciones son Palestino y Colo Colo.

    El grupo de transandinos es heterogéneo. Están los que regresan, luego de un paso exitoso, como Lucas Pratto, en Coquimbo Unido, o Juan Martín Lucero, en la U. En el caso del Oso, llega en las postrimerías de su carrera, pero con la tentadora opción de jugar Copa Libertadores. Es el refuerzo extranjero de más edad: 37 años. Le sigue el defensa Rafael Delgado, de Deportes La Serena, con 36. Por contraparte, el más joven es Martín Gómez, de 19, incorporación de Universidad Católica.

    También hay otros que juegan por primera vez en Chile y que exhiben un interesante currículum. El volante papayero Gonzalo Escalante es canterano de Boca Juniors y tiene estadías tanto en la Serie A como en la liga española. Su último club fue el Cádiz, donde jugó con cierta regularidad. Tiene como compañero a Francis Mac Allister, hermano de un campeón del mundo en Qatar 2022: Alexis Mac Allister, del Liverpool. También aparece Agustín Urzi, fichaje de la U. de Concepción. Formado en Banfield, pasó por Racing y Huracán. Con la Albiceleste, disputó el Mundial Sub 20 de 2019, ganó el Preolímpico 2020 y estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

    Después de los argentinos, aparecen los uruguayos. Son siete: Thiago Vecino (O’Higgins), Octavio Rivero (la U), Javier Méndez y Joaquín Sosa (Colo Colo), Santiago Silva (U. de Concepción), Norman Rodríguez y Yonathan Rodríguez (Concepción). Este último llegó esta semana, para reemplazar a Mauricio Vera, quien partió a Nacional de Montevideo. Por su parte, son cuatro los paraguayos: Lucas Romero (U. de Chile), Axel Alfonzo y Ramón Martínez (ambos de Limache), más Luca Kmet (de la UdeC), oficializado el viernes.

    Facundo Mater, de la U. de Concepción, nació en Argentina y representa a Siria. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Un sirio y un malasio

    Como ya es una costumbre bajo la propiedad del Grupo Pachuca, Everton trajo a un mexicano. Ahora se trata de Dieter Villalpando, mediocampista de larga trayectoria en su país. Esta es la primera vez que juega fuera de México. Dentro de lo peculiar son las presencias de un futbolista sirio y otro malasio. Bueno, nacieron en Argentina, pero cuentan con la doble nacionalidad por sus raíces familiares.

    El volante Facundo Mater (UdeC), nacido en Buenos Aires, es internacional de la selección de Siria. Debutó en noviembre de 2024 por el elenco árabe, en un amistoso ante Rusia. A su vez, está Rodrigo Holgado, quien retornó a Coquimbo y representa a Malasia. Luego de jugar por ese país, fue suspendido de toda actividad por una sanción de la FIFA, en septiembre de 2025, por falsificar documentos relacionados con su ascendencia malasia (por una de sus abuelas). Pero el TAS emitió medidas provisionales durante enero, para suspender la sanción hasta un dictamen final.

    ¿Y desde dónde provienen? En este ítem, Argentina se impone. 28 de los 46 llegan desde el fútbol del país vecino. O sea, el 60,9%. Luego aparecen tres que llegan desde Colombia. Dos de ellos provienen del América de Cali: Holgado y Santiago Silva. En total, los nuevos extranjeros han llegado desde 13 competencias distintas, algunas tan diversas como Bolivia (Guido Vadalá, de Coquimbo), Brasil (Jean Meneses, de Limache) o Portugal (César Dutra, portero de Concepción).

    Respecto a las posiciones, hay paridad entre mediocampistas (16) y delanteros (16). Son cuatro los arqueros: Nicolás Avellaneda, Federico Lanzillotta, Santiago Silva y César Dutra. El promedio de edad es de 27,7 años. ¿Y las edades que más se repiten? Hay cinco jugadores de 26 años, y otros cinco con 32 años.

    Más sobre:LT DomingoFútbol nacionalLiga de PrimeraExtranjeros del fútbol chilenoFrancis Mac AllisterJuan Martín LuceroLucas PrattoGonzalo EscalanteCampeonato Nacional

