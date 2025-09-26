El duro castigo contra Rodrigo Holgado tras grave acusación de la FIFA

La FIFA anunció este viernes sanciones contra siete jugadores, entre ellos el delantero argentino Rodrigo Holgado, y la Federación Malasia de Fútbol por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a la falsificación de documentos. La medida se adoptó tras detectar irregularidades en la convocatoria de jugadores para esa selección.

“La FAM había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”, señala el fallo. Holgado integró la lista de siete futbolistas implicados junto a Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

El 10 de junio de 2025, Holgado y sus compañeros participaron en el partido contra Vietnam, por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja sobre la elegibilidad de los futbolistas.

Holgado, en América de Cali.

Tras analizar toda la documentación, la comisión disciplinaria determinó las sanciones. La FAM deberá pagar una multa de 350 mil francos suizos, equivalentes a 439 mil dólares, mientras que Holgado y los otros seis jugadores deberán abonar 2.000 francos suizos, o sea, 2500 dólares cada uno y cumplirán una inhabilitación de 12 meses para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol. La suspensión se hará efectiva desde la notificación de la decisión.

Además, la FIFA informó que “ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la selección nacional de Malasia para su consideración”, dejando abierta la revisión sobre las reglas de elegibilidad de jugadores.

La decisión fue notificada este viernes a la FAM y a los jugadores, según el Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar los fundamentos del fallo.