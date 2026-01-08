La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

Lucas Pratto cerró su retorno al fútbol chileno de la mano de Coquimbo Unido. El conjunto pirata anunció el fichaje del delantero argentino, en un golpe al mercado. El transandino llega para reforzar al club para defender la corona, pero principalmente de cara a la Copa Libertadores 2026.

“Estoy muy contento de llegar a un club que está en pleno crecimiento, que ha logrado su título más importante en la historia, así que la verdad es que estoy muy feliz de estar acá“, comenzó declarando las redes sociales del club coquimbano.

“A medida que pasaron los años, empecé a conocer que han jugado Copa Sudamericana, le ha ido bien. Estos últimos años han sido muy buenos para lo que es el club a nivel deportivo” añadió.

Pratto dio a conocer su interés por la Liga de Primera: “Antes de venir tuve un compañero en Sarmiento que se llamaba Iván Morales y seguimos mucho la campaña de la liga chilena. Hablábamos mucho de cuán bien estaba jugando con Coquimbo y lo pronto que iba a salir campeón, cuatro o cinco fechas antes”, dijo.

“Siempre seguí la liga chilena, obviamente por mi paso después de Católica, y este último año la verdad que el club arrasó y le fue excelente, así que feliz de estar en el mejor equipo del momento”, complementó.

Los objetivos de Pratto

El delantero de 37 años también fijó los objetivos del club para la próxima temporada: “Creo que mantener la vara alta a nivel deportivo, intentar volver a pelear el campeonato como lo hicieron el año pasado y hacer una gran Copa Libertadores”, indicó.

“Pero lo más importante es que Coquimbo siga creciendo, siga compitiendo al más alto nivel a nivel nacional y que empiece a competir también a nivel internacional bien, como lo hizo en la Sudamericana hace algunos años”, complementó el ariete.

Finalmente, Pratto le envió un mensaje a los hinchas de Coquimbo Unido: “Prometerles que de mí van a tener todo el corazón que puse en todos los clubes, la garra que me caracteriza y que ojalá que pueda darle muchas alegrías como le dio el equipo el año pasado. Ellos se merecen lo mejor y agradecerles por el cariño”, cerró.