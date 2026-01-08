SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    No llegaron a buen puerto: las secretas negociaciones de Coquimbo Unido para dar el golpe al mercado con el fichaje de Falcao

    El delantero colombiano sostuvo conversaciones para arribar al conjunto aurinegro. Al final, el ariete optó por regresar a Millonarios.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    Radamel Falcao García volverá a jugar en Millonarios.

    Coquimbo Unido continúa alistando el año futbolístico. El reciente campeón del fútbol nacional no solo debe prepararse para las competencias locales, sino que también debe hacerlo para poder mostrarse competitivo a nivel internacional al haber clasificado de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Es por aquello que en el puerto esperan contar con algunas figuras importantes del deporte. Sin embargo, hay una que no pudieron cerrar.

    El delantero colombiano Radamel Falcao se encontraba dentro de las opciones que manejaba la dirigencia de los aurinegros para incrementar el poderío ofensivo del equipo, según información recabada por El Deportivo.

    En el proceso de negociaciones el artillero cafetalero mostró su interés por el desafío que implicaba sumarse a los coquimbanos, pero no hubo un acuerdo en el aspecto económico.

    Coquimbo Unido no estaba dispuesto a pagar más de 20 millones de pesos por sus jugadores, monto que no fue atractivo para Falcao a pesar de que se encontraba sin equipo desde julio del año pasado cuando había abandonado a Millonarios, pero se encontraba entrenando de manera personalizada en Argentina, lugar n el que estaba compartiendo con su familia en los últimos días.

    Un regreso esperado

    Justamente la entidad colombiana se transformó en uno de los rivales de Coquimbo para quedarse con los servicios del jugador que finalmente selló su regreso.

    Este miércoles, a través de sus rede sociales, el equipo colombiano intentó confirmó la vuelta del delantero.

    Y hay amores que merecen... #UnÚltimoBaile He is back! @FALCAO”, fue el mensaje que acompañó un video en el que se informó la vuelta del atacante.

    Durante su último paso por Millonarios, Radamel Falcao consiguió anotar 11 goles en 29 partidos oficiales. Una de las deudas que tuvo fue no haber podido conseguir un título con la escuadra, pues solo alcanzó a llegar hasta las semifinales de los torneos que disputó.

    Tras estos tropiezos, el futbolista de 39 años compartió su despedida a través de sus redes sociales, agradeciendo a los hinchas, directivos y compañeros por lo vivido.

    Por su parte, el club destacó su esfuerzo. “Gracias, Radamel, por vestir nuestros colores y por entregar todo nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución”, expresaron en la ocasión.

    Coquimbo asegura a su goleador

    Si bien Coquimbo Unido no pudo sellar el fichaje de Radamel Falcao, los piratas consiguieron asegurar a otro goleador con pasado en el fútbol chileno.

    Se trata de Lucas Pratto, jugador que brillara hace algún tiempo en Universidad Católica entre 2010 y 2011.

    “El refuerzo que confirmó su arribo al elenco porteño es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m de estatura, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa”, anunciaron.

    “Con importantes pasos por clubes de Argentina, Paraguay y Brasil, además de su experiencia en el fútbol del viejo continente, Pratto llega al aurinegro para aportar liderazgo, oficio y notable presencia ofensiva en los desafíos que se avecinan”, añadieron.

    “El atacante será parte de la Copa Libertadores de América, donde está a las puertas de un hito histórico: con 30 goles en el certamen, se encuentra a solo 2 anotaciones de convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la competición”, cerraron.

