SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Tomás Kast (Evópoli): “Si queremos que a este gobierno le vaya bien, los partidos que lo sustentamos deben tener un papel mucho más activo”

    El parlamentario y sobrino del Presidente José Antonio Kast plantea que "los dos ministros con más talante político pertenecen a Chile Vamos". Además, sostiene que con la Cuenta Pública del próximo lunes se debe iniciar una nueva etapa.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Diputado y sobrino del Presidente José Antonio Kast, Tomás Kast (Evópoli), asegura que desde que su tío llegó a La Moneda ha podido conversar en algunas ocasiones con él. “Ha sido con mucha deferencia y cariño”, afirma.

    Hoy, se mantiene atento a la nueva etapa del gobierno tras la Cuenta Pública. Aunque no tiene un balance negativo de los primeros meses, recalca que con el hito “tenemos que pasar de la instalación a los resultados”. Asimismo, reivindica el rol de Chile Vamos tras los últimos ajustes y asegura que “el gobierno ha ido comprendiendo que contar con personas con experiencia política es indispensable”.

    ¿Qué se siente ser familiar del Presidente?

    Es un orgullo el poder llevar el apellido del Presidente, me inspira mucho; el Presidente y el legado de mi padre, Miguel Kast.

    Igual tienen una distancia. Usted es Evópoli, él fundador del Partido Republicano. ¿Por qué esa diferencia?

    Hoy día, más que con esas diferencias, prefiero quedarme con el llamado a la unidad que realizó el Presidente a partir de la segunda vuelta. La candidata a la cual apoyé con mucha lealtad obtuvo el quinto lugar, y con ese mismo sentido de realismo, nos sumamos a su proyecto. Entonces, más allá de esa distancia, lo más importante es aportar para sacar adelante las mejores políticas públicas.

    ¿Habla con él?

    He hablado con él, nos hemos encontrado en instancias de trabajo, ha sido con mucha deferencia y cariño, como tío también. Y en lo formal, en lo político, ha habido un apoyo importante de mi parte y de mi partido para que pueda gobernar con las ideas del sector.

    ¿Fue a ese encuentro familiar que hubo hace unas semanas?

    No fui, no pude, justo estaba en el distrito. Pero tengo la mejor buena onda con la familia y realmente me dio pena perdérmelo.

    A menos de una semana para la Cuenta Pública, ¿qué balance hace estos primeros meses?

    Lo primero es decir que con la Cuenta Pública creo que llega el momento de darle más densidad a las políticas que se están ejecutando, estableciendo un horizonte claro con iniciativas de mediano plazo. Es un hito y tenemos que pasar de la instalación a los resultados concretos.

    ¿En qué sentido?

    Si bien creo que sí ha habido resultados, por ejemplo en materia de seguridad, con los ingresos a Temucuicui y otros operativos, evidentemente la Cuenta Pública debe marcar en un hito para la ejecución de políticas públicas que son clave para la ciudadanía. Es el momento para cambiar el ritmo.

    Menciona avances en Seguridad, pero el cambio de gabinete dejó en evidencia que no había una buena evaluación de lo que se estaba haciendo.

    O sea, el mismo Presidente lo reconoció, pero hoy vemos un gobierno que toma decisiones con sentido de urgencia y busca ministros con experiencia para carteras clave, como Claudio Alvarado en Interior y Segegob. Yo me quedo con eso, porque acá el gobierno ido comprendiendo que contar con personas con experiencia política es indispensable para sacar adelante la agenda.

    ¿Faltó eso en la etapa de instalación?

    En una primera etapa quizás Chile Vamos tuvo un rol más secundario, pero si queremos que a este gobierno le vaya bien, los partidos que lo sustentamos deben tener un papel mucho más activo. Ahora, el desafío es que eso no quede solo en nombres, sino que se traduzca en más conversación con los partidos, más coordinación legislativa y más protagonismo para quienes sostienen políticamente al gobierno.

    ¿Ha faltado coordinación?

    Todo gobierno que llega, en la primera etapa tiene que entrar a calibrar y es natural que poco a poco se vayan haciendo ajustes. En ese sentido yo veo que el cambio de gabinete se hizo en un buen timing.

    ¿Pensaba que el gobierno sería como ha sido hasta ahora?

    Creo que sí. No es raro que haya dificultades al momento de instalarse, pero al gobierno no se le puede pedir que a los pocos meses resuelva los problemas que heredó de una muy mala administración, ya sea en seguridad, crecimiento económico, educación. Lo que sí se le puede pedir es un mayor ritmo y conducción, esa tiene que ser la prioridad de esta nueva etapa.

    ¿Esperaría que Chile Vamos tome un rol más protagonista de ahora en adelante?

    El gobierno venía con un diseño previo, pero al poco andar se da cuenta que necesita más experiencia política. Y ahí uno ve que los dos ministros con más talante político pertenecen a Chile Vamos. Eso es porque justamente tenemos esa experiencia de gobierno, la presencia parlamentaria y el despliegue territorial. En esta nueva etapa, para sacar adelante reformas complejas, nuestro capital político es indispensable.

    ¿Está conforme con el rol que han cumplido como coalición? En republicanos e incluso la UDI han cuestionado mucho el “fuego amigo”.

    El rol de la coalición es clave para construir a futuro algo que nos permita seguir enfrentando juntos la siguiente elección. Sin ir más lejos, el éxito de la megarreforma es clave porque puede transformarse en nuestra primera experiencia compartida entre las fuerzas que respaldamos al gobierno. Entonces hay que mirar más allá de la polémica chica.

    ¿En qué se juega el éxito del gobierno?

    Temas como seguridad e inmigración van a ser muy importantes para poder cumplir con las expectativas con las que este gobierno llegó al poder. Pero también, de igual importancia es volver a crecer, reducir la pobreza y lograr que Chile vuelva a ser un país atractivo para invertir.

    ¿O sea se juega en la megarreforma?

    Creo que sí. Este proyecto de reconstrucción es la única forma de volver a poner a Chile de pie y volver a crecer sobre el 4%. Eso es clave, y yo creo que ha ido poco a poco permeando.

    Más sobre:Tomás KastOficialismoEarly AccessJosé Antonio KastLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    María Inés Horvitz: “La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha estado durmiendo en los laureles de su excelencia”

    Lo más leído

    1.
    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    2.
    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    3.
    “Paños fríos”: las gestiones en la derecha para paliar el daño colateral de la acusación a Grau

    “Paños fríos”: las gestiones en la derecha para paliar el daño colateral de la acusación a Grau

    4.
    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    5.
    Quiroz evita comprometer cambios específicos a megarreforma y tensiona al oficialismo

    Quiroz evita comprometer cambios específicos a megarreforma y tensiona al oficialismo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica
    Chile

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal
    Negocios

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    Daniel Díaz, dirigente de Chuquicamata, será el representante de los trabajadores en directorio de Codelco

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Chile ya vive el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: la selección realiza una activación ciudadana frente a La Moneda
    El Deportivo

    Chile ya vive el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: la selección realiza una activación ciudadana frente a La Moneda

    La advertencia de Felipe Loyola antes del amistoso de la Roja frente a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”

    Di Lollo vs. Zampedri: los duelos claves que marcarán la “final” entre Boca Juniors y la UC en la Copa Libertadores

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins
    Cultura y entretención

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud
    Mundo

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

    Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

    “Lo puedo llevar de esclavo”: El debate abierto tras nuevo incidente racista protagonizado por un argentino en Brasil

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales