Diputado Tomás Kast (Evópoli): “Si queremos que a este gobierno le vaya bien, los partidos que lo sustentamos deben tener un papel mucho más activo”

Diputado y sobrino del Presidente José Antonio Kast, Tomás Kast (Evópoli), asegura que desde que su tío llegó a La Moneda ha podido conversar en algunas ocasiones con él. “Ha sido con mucha deferencia y cariño”, afirma.

Hoy, se mantiene atento a la nueva etapa del gobierno tras la Cuenta Pública. Aunque no tiene un balance negativo de los primeros meses, recalca que con el hito “tenemos que pasar de la instalación a los resultados”. Asimismo, reivindica el rol de Chile Vamos tras los últimos ajustes y asegura que “el gobierno ha ido comprendiendo que contar con personas con experiencia política es indispensable”.

¿Qué se siente ser familiar del Presidente?

Es un orgullo el poder llevar el apellido del Presidente, me inspira mucho; el Presidente y el legado de mi padre, Miguel Kast.

Igual tienen una distancia. Usted es Evópoli, él fundador del Partido Republicano. ¿Por qué esa diferencia?

Hoy día, más que con esas diferencias, prefiero quedarme con el llamado a la unidad que realizó el Presidente a partir de la segunda vuelta. La candidata a la cual apoyé con mucha lealtad obtuvo el quinto lugar, y con ese mismo sentido de realismo, nos sumamos a su proyecto. Entonces, más allá de esa distancia, lo más importante es aportar para sacar adelante las mejores políticas públicas.

¿Habla con él?

He hablado con él, nos hemos encontrado en instancias de trabajo, ha sido con mucha deferencia y cariño, como tío también. Y en lo formal, en lo político, ha habido un apoyo importante de mi parte y de mi partido para que pueda gobernar con las ideas del sector.

¿Fue a ese encuentro familiar que hubo hace unas semanas?

No fui, no pude, justo estaba en el distrito. Pero tengo la mejor buena onda con la familia y realmente me dio pena perdérmelo.

A menos de una semana para la Cuenta Pública, ¿qué balance hace estos primeros meses?

Lo primero es decir que con la Cuenta Pública creo que llega el momento de darle más densidad a las políticas que se están ejecutando, estableciendo un horizonte claro con iniciativas de mediano plazo. Es un hito y tenemos que pasar de la instalación a los resultados concretos.

¿En qué sentido?

Si bien creo que sí ha habido resultados, por ejemplo en materia de seguridad, con los ingresos a Temucuicui y otros operativos, evidentemente la Cuenta Pública debe marcar en un hito para la ejecución de políticas públicas que son clave para la ciudadanía. Es el momento para cambiar el ritmo.

Menciona avances en Seguridad, pero el cambio de gabinete dejó en evidencia que no había una buena evaluación de lo que se estaba haciendo.

O sea, el mismo Presidente lo reconoció, pero hoy vemos un gobierno que toma decisiones con sentido de urgencia y busca ministros con experiencia para carteras clave, como Claudio Alvarado en Interior y Segegob. Yo me quedo con eso, porque acá el gobierno ido comprendiendo que contar con personas con experiencia política es indispensable para sacar adelante la agenda.

¿Faltó eso en la etapa de instalación?

En una primera etapa quizás Chile Vamos tuvo un rol más secundario, pero si queremos que a este gobierno le vaya bien, los partidos que lo sustentamos deben tener un papel mucho más activo. Ahora, el desafío es que eso no quede solo en nombres, sino que se traduzca en más conversación con los partidos, más coordinación legislativa y más protagonismo para quienes sostienen políticamente al gobierno.

¿Ha faltado coordinación?

Todo gobierno que llega, en la primera etapa tiene que entrar a calibrar y es natural que poco a poco se vayan haciendo ajustes. En ese sentido yo veo que el cambio de gabinete se hizo en un buen timing.

¿Pensaba que el gobierno sería como ha sido hasta ahora?

Creo que sí. No es raro que haya dificultades al momento de instalarse, pero al gobierno no se le puede pedir que a los pocos meses resuelva los problemas que heredó de una muy mala administración, ya sea en seguridad, crecimiento económico, educación. Lo que sí se le puede pedir es un mayor ritmo y conducción, esa tiene que ser la prioridad de esta nueva etapa.

¿Esperaría que Chile Vamos tome un rol más protagonista de ahora en adelante?

El gobierno venía con un diseño previo, pero al poco andar se da cuenta que necesita más experiencia política. Y ahí uno ve que los dos ministros con más talante político pertenecen a Chile Vamos. Eso es porque justamente tenemos esa experiencia de gobierno, la presencia parlamentaria y el despliegue territorial. En esta nueva etapa, para sacar adelante reformas complejas, nuestro capital político es indispensable.

¿Está conforme con el rol que han cumplido como coalición? En republicanos e incluso la UDI han cuestionado mucho el “fuego amigo”.

El rol de la coalición es clave para construir a futuro algo que nos permita seguir enfrentando juntos la siguiente elección. Sin ir más lejos, el éxito de la megarreforma es clave porque puede transformarse en nuestra primera experiencia compartida entre las fuerzas que respaldamos al gobierno. Entonces hay que mirar más allá de la polémica chica.

¿En qué se juega el éxito del gobierno?

Temas como seguridad e inmigración van a ser muy importantes para poder cumplir con las expectativas con las que este gobierno llegó al poder. Pero también, de igual importancia es volver a crecer, reducir la pobreza y lograr que Chile vuelva a ser un país atractivo para invertir.

¿O sea se juega en la megarreforma?

Creo que sí. Este proyecto de reconstrucción es la única forma de volver a poner a Chile de pie y volver a crecer sobre el 4%. Eso es clave, y yo creo que ha ido poco a poco permeando.