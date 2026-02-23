La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

Universidad de Chile sigue sin poder ganar en la Liga de Primera. Este domingo los azules tenían la oportunidad de registrar su primera victoria enfrentando a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Tras comenzar abajo en el marcador, Javier Altamirano y Nicolás Ramírez lograban dar vuelta el resultado. Sin embargo, la anotación de Yerko González en los 84′ los privó de celebrar por primera vez en el torneo.

Ante esto, las miradas se concentraron en el técnico Francisco Meneghini, en especial por una decisión que llama la atención.

Entre los refuerzos que aseguró la U para la temporada 2026 se encuentra el paraguayo Lucas Romero. Sin embargo, el volante, que fue titular en el empate contra Audax Italiano, no ha sumado minutos desde entonces.

Por lo mismo, Paqui fue consultado sobre el mediocampista, entregando una curiosa explicación. “Lo dije en la semana: tiene que ver con elegir a otro tipo de jugador. En este caso Israel, un jugador dinámico, adaptado a la liga y que se conoce bien con Charles”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“En un partido como hoy preferí que entrara Israel, que conoce la liga y está en buen ritmo de competencia. No tiene nada que ver con Lucas, lo veo bien en los entrenamientos. Ya le va a tocar su oportunidad”, aseguró.

Luego argumentó que “tratamos de que Israel le diera más presencia y peso para que Charles (Aránguiz) pudiera jugar un poco más suelto. Esa fue la idea”.

En un análisis general del partido, Paqui comentó que “fuimos superiores. El primer tiempo lo dominamos y encontramos los espacios que queríamos encontrar, con Charles atrás de los tres puntas de ellos y con Javier (Altamirano) y Lucas (Assadi) bien anchos para recibir. Eso ocurrió en la jugada del gol y en algunas más. El segundo tiempo también arrancamos bien y tuvimos nuestras ocasiones para hacer el segundo gol. Quizá hacia el final nos costó tener un poquito más la pelota y defendernos para manejar el final del partido. Terminaron consiguiendo el empate en esa segunda jugada de córner”, apuntó en conversación con TNT Sports.

Sobre los malos resultados, expuso que “ya son cuatro partidos sin ganar y ya de vuelta el equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo. Hay frustración pero tenemos que trabajar para conseguir la victoria el partido que viene”.

Y ese duelo será el Superclásico contra Colo Colo. “Toca este rival y nos vamos a preparar de la mejor manera para ganar”, cerró.

El duelo entre el Cacique y Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera, está programado para el domingo 1 de marzo a partir de las 18.00 horas en el estadio Monumental.