SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    El Ingeniero llamó al tocopillano tras su paso por Marsella, en la temporada 2023. El futbolista prefirió retornar al Inter de Milán.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Manuel Pellegrini y Alexis Sánchez volverán a verse las caras. Desde la banca del Betis, el Ingeniero intentará seguir sumando unidades para meterse en posiciones de Champions League. Con la camiseta de Sevilla, en tanto, el Niño Maravilla buscará rescatar algunos minutos y silenciar a la prensa española que no deja de cuestionar su nivel.

    Más allá de que el cotejo recibirá a dos chilenos, al que se le suma Gabriel Suazo, la ciudad de Sevilla está paralizada por uno de los clásicos más populares de España.

    Una historia especial marca el cotejo es el especial vínculo entre Manuel Pellegrini y Alexis Sánchez. En entrevista con El Deportivo, en mayo del 2024, el técnico chileno confesó que se contactó con el delantero tocopillano para ficharlo en el Betis durante el 2023. Alexis, quien ese momento había vuelvo a exhibir su mejor versión tras su paso por el Marsella, prefirió retornar al Inter de Milán.

    “Tuve conversaciones con Alexis la temporada pasada antes de ir al Inter, teníamos algo conversado, pero él prefirió ir al Inter; ahora las cosas han cambiado”, señaló el Ingeniero.

    Más allá del portazo, la historia pudo juntarlos nuevamente en el Betis. En el 2025, luego de su mala temporada en el Udinese, fue ofrecido a Manuel Pellegrini. En esa oportunidad, sin embargo, el Ingeniero consideró que no tendría cabida en su planificación.

    Tras la negativa de Manuel Pellegrini de llevarlo al equipo blanquiverde, el destino y el fútbol quisieron que Alexis Sánchez fichara justamente en el archirrival, el Sevilla.

    Esta semana, en la previa al clásico, Pellegrini no dudo en defender a Alexis, quien no ha logrado exhibir su mejor nivel por las lesiones que lo han aquejado. Explicó que el contexto ha incidido en el rendimiento del atacante. “Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento. Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol”, dijo.

    El duelo entre Betis y Sevilla se presenta como un partido clave para ambos elencos en la segunda parte del torneo. Los dirigidos por Pellegrini buscan consolidarse en la pelea por un cupo a certamen internacional, mientras que el Sevilla necesita sumar para salir de la parte baja. El cuadro albirrojo figura en el duodécimo puesto.

    El entrenador del Betis subrayó que el contexto previo no determina lo que ocurre en el campo de juego en este tipo de partidos. “Esto es cambiante, los momentos en que llegan los equipos son importantes, pero cuando rueda el balón, el derbi hay que jugarlo con pasión, con la mente fría y con el corazón caliente. En esta ciudad la rivalidad es muy fuerte”, apuntó.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezBetisSevillaManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Lo más leído

    1.
    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    2.
    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    3.
    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    4.
    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    5.
    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas
    Chile

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025
    Negocios

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League
    El Deportivo

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago