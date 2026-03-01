El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

Manuel Pellegrini y Alexis Sánchez volverán a verse las caras. Desde la banca del Betis, el Ingeniero intentará seguir sumando unidades para meterse en posiciones de Champions League. Con la camiseta de Sevilla, en tanto, el Niño Maravilla buscará rescatar algunos minutos y silenciar a la prensa española que no deja de cuestionar su nivel.

Más allá de que el cotejo recibirá a dos chilenos, al que se le suma Gabriel Suazo, la ciudad de Sevilla está paralizada por uno de los clásicos más populares de España.

Una historia especial marca el cotejo es el especial vínculo entre Manuel Pellegrini y Alexis Sánchez. En entrevista con El Deportivo, en mayo del 2024, el técnico chileno confesó que se contactó con el delantero tocopillano para ficharlo en el Betis durante el 2023. Alexis, quien ese momento había vuelvo a exhibir su mejor versión tras su paso por el Marsella, prefirió retornar al Inter de Milán.

“Tuve conversaciones con Alexis la temporada pasada antes de ir al Inter, teníamos algo conversado, pero él prefirió ir al Inter; ahora las cosas han cambiado”, señaló el Ingeniero.

Más allá del portazo, la historia pudo juntarlos nuevamente en el Betis. En el 2025, luego de su mala temporada en el Udinese, fue ofrecido a Manuel Pellegrini. En esa oportunidad, sin embargo, el Ingeniero consideró que no tendría cabida en su planificación.

Tras la negativa de Manuel Pellegrini de llevarlo al equipo blanquiverde, el destino y el fútbol quisieron que Alexis Sánchez fichara justamente en el archirrival, el Sevilla.

Esta semana, en la previa al clásico, Pellegrini no dudo en defender a Alexis, quien no ha logrado exhibir su mejor nivel por las lesiones que lo han aquejado. Explicó que el contexto ha incidido en el rendimiento del atacante. “Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento. Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol”, dijo.

El duelo entre Betis y Sevilla se presenta como un partido clave para ambos elencos en la segunda parte del torneo. Los dirigidos por Pellegrini buscan consolidarse en la pelea por un cupo a certamen internacional, mientras que el Sevilla necesita sumar para salir de la parte baja. El cuadro albirrojo figura en el duodécimo puesto.

El entrenador del Betis subrayó que el contexto previo no determina lo que ocurre en el campo de juego en este tipo de partidos. “Esto es cambiante, los momentos en que llegan los equipos son importantes, pero cuando rueda el balón, el derbi hay que jugarlo con pasión, con la mente fría y con el corazón caliente. En esta ciudad la rivalidad es muy fuerte”, apuntó.