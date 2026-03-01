Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

Este domingo, el estadio Monumental recibe la versión 199 del Superclásico. Encontrará a Colo Colo y Universidad de Chile con momentos dispares. Luego de cuatro fechas de la Liga de Primera, eequipo de Fernando Ortiz es uno de los líderes, mientras que la U no ha ganado de la mano de Francisco Meneghini.

El duelo, que comenzará a disputarse a partir de las 18 horas, ya tiene las formaciones confirmadas.

El Cacique formará con Fernando de Paul, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa, Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa.

Universidad de Chile, en tanto, irá con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Los azules no podrán contar con Lucas Assadi, el volante que sufrió una esguince de tobillo frente a Deportes Limache. Estará al menos un mes fuera de las canchas. En tanto, el cotejo tendrá de vuelta a Marcelo Morales, quien ha logrado mejorar su versión física tras llegar con ocho kilos de sobrepeso.

El otro choque

Dos protagonistas del choque serán los entrenadores. A un lado, Fernando Ortiz (48 años). En el otro, Francisco Meneghini (37 años). Será el primer derbi entre ambos.

Cabe recordar que el estreno del exzaguero argentino al mando del Cacique fue ante la U, por la Supercopa 2025 disputada en Santa Laura, con un recinto prácticamente vacío. Los azules, liderados por Gustavo Álvarez, se quedaron con la victoria y el cetro. En la temporada anterior, Paqui salió victorioso de su visita a Pedreros, pero con O’Higgins. En la segunda fecha de la Liga de Primera, los celestes vencieron 1-0 a los albos de Jorge Almirón (gol de Bryan Rabello). Ahora, la historia es distinta.

Quién transmite

El encuentro se jugará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el etadio Monumental y la transmisión estará disponible para la señal de cable de TNT Sports Premium y en streaming en la plataforma de HBO Max.