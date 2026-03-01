SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    El partido del domingo, en el Monumental, pondrá cara a cara al Cacique frente a los azules, en el estadio Monumental.

    Por 
    El Deportivo
    Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 22, Liga de Primera 2025. Foto: Javier Vergara/Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Este domingo, el estadio Monumental recibe la versión 199 del Superclásico. Encontrará a Colo Colo y Universidad de Chile con momentos dispares. Luego de cuatro fechas de la Liga de Primera, eequipo de Fernando Ortiz es uno de los líderes, mientras que la U no ha ganado de la mano de Francisco Meneghini.

    El duelo, que comenzará a disputarse a partir de las 18 horas, ya tiene las formaciones confirmadas.

    El Cacique formará con Fernando de Paul, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa, Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa.

    Universidad de Chile, en tanto, irá con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

    Los azules no podrán contar con Lucas Assadi, el volante que sufrió una esguince de tobillo frente a Deportes Limache. Estará al menos un mes fuera de las canchas. En tanto, el cotejo tendrá de vuelta a Marcelo Morales, quien ha logrado mejorar su versión física tras llegar con ocho kilos de sobrepeso.

    El otro choque

    Dos protagonistas del choque serán los entrenadores. A un lado, Fernando Ortiz (48 años). En el otro, Francisco Meneghini (37 años). Será el primer derbi entre ambos.

    Cabe recordar que el estreno del exzaguero argentino al mando del Cacique fue ante la U, por la Supercopa 2025 disputada en Santa Laura, con un recinto prácticamente vacío. Los azules, liderados por Gustavo Álvarez, se quedaron con la victoria y el cetro. En la temporada anterior, Paqui salió victorioso de su visita a Pedreros, pero con O’Higgins. En la segunda fecha de la Liga de Primera, los celestes vencieron 1-0 a los albos de Jorge Almirón (gol de Bryan Rabello). Ahora, la historia es distinta.

    Quién transmite

    El encuentro se jugará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el etadio Monumental y la transmisión estará disponible para la señal de cable de TNT Sports Premium y en streaming en la plataforma de HBO Max.

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    "Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo": tenista argentino es suspendido por más de seis años

    2 hábitos "molestos" que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla "antimirones" del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico
    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo y Sánchez se enfrentan en un nuevo derbi
    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar
    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por "verse bien"
