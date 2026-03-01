SUSCRÍBETE
    Everton suma su primera victoria en la Liga de Primera y le mete más presión a la U de Paqui Meneghini

    Con el triunfo de los ruleteros sobre Universidad de Concepción, la U enfrenta el Superclásico con la posibilidad de cerrar la quinta fecha en el último lugar de la clasificación.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Everton sumó su primer triunfo en el campeonato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Everton consiguió este domingo un significativo triunfo por la quinta fecha del campeonato de Primera División. El cuadro ruletero se impuso por 3-0 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, sumando sus primeros tres puntos de la competencia, dejando atrás cuatro derrotas consecutivas.

    El cuadro a cargo de Davis González se puso rápidamente arriba en el marcador. En los 10′ un error defensivo al enviar un pase hasta el arquero permitió que Alan Medina aprovechara la situación para quedarse con el balón y superar al guardameta.

    Seis minutos más tarde, un buen pase profundo encontró bien ubicado a Vicente Fernández que sacó un centro al área donde apareció otra vez Medina para impulsar el balón con la pierna izquierda a contrapié del guardameta.

    Si bien el Campanil siguió luchando por encontrar el descuento antes de irse al descanso, el marcador no se movió más en la primera parte.

    En el complemento, el objetivo de Universidad de Concepción se mantuvo. Los auriazules siguieron presionando, intentando encontrar algún espacio, pero las jugadas eran bien contenidas por la defensa viñamarina.

    En medio de todo esto, Lucas Soto se encargó de marcar el tercer tanto para Everton (59′) para prácticamente asegurar la victoria. Así, el campanil intentó inscribirse en el marcador. No obstante, acabaron sufriendo otra vez después que Cecilio Waterman viera la tarjeta roja.

    Con este resultado, Universidad de Concepción se quedó en el noveno puesto de la tabla con siete puntos. Everton, en tanto, por ahora se mantiene en el último lugar con tres puntos y espera una ayuda de Colo Colo en el Superclásico.

    En el caso de que el Cacique se imponga por cuatro goles o más a los azules, serán los laicos los que terminen en el fondo de la clasificación, lo que significaría un golpe adicional a la gestión de Francisco Meneghini a cargo de la U.

    Tras el duelo, el entrenador Davis González comentó que el triunfo “era muy importante. Necesitábamos este triunfo por los muchachos. Imprimieron una energía esta semana que nos da gusto tener. Lo que trabajamos se nos dio. Lo que habíamos preparado. Muy contento por el trabajo de la gente del club en la semana”, valoró en diálogo con TNT Sports.

    Lo importante es que este grupo de jugadores vuelva a retomar la confianza”, complementó el adiestrador.

    Por su parte, el arquero Ignacio Gonzáles se mostró “contento por todos los días malos que veníamos arrastrando. Tenemos que mantener esto. Tenemos que seguir por la misma línea ahora que las cosas salieron”.

    En contraste, el DT de Universidad de Concepción, Juan Cruz Real, indicó que “en el primer tiempo no estaba el partido para perder de la forma en que terminamos perdiendo. En el segundo tiempo, cuando estábamos para anotar el descuento, llegó el tercero”.

    “Por momento hicimos lo que veníamos haciendo en los otros partidos, pero no fuimos eficaces y cometimos errores defensivamente. Hay que trabajar y revertir esta dinámica de hoy”, cerró pensando en el próximo partido contra Universidad de Chile

    Palestino amenaza a la U

    Palestino también tuvo un revitalizador triunfo este sábado en la quinta fecha de la Liga de primera. El conjunto árabe mostró sus credenciales y se impuso de manera sólida por 4-2 a O’Higgins en el estadio Municipal de La Cisterna.

    Con un once inicial alternativo, el cuadro tricolor consiguió ponerse arriba en el marcador en el minuto 34 con la anotación de Ian Garguez. No obstante, los locales no pudieron irse al descanso en ventaja, pues en los 45+7′ Thiago Vecino puso el empate momentáneo a través de un lanzamiento penal.

    Ya en la segunda etapa, el cuadro dirigido por Cristián Muñoz golpeó con todo gracias a Sebastián Gallegos (46′), Francisco Montes (69′) y Nelson Da Silva (76′) que dejaron el marcador 4-1. Ya en el final, Arnaldo Castillo (90+4′) decretó el 4-2 definitivo.

    Con este resultado, Palestino consiguió su primer triunfo en la Liga de Primera, alcanzando los cinco puntos.

    Así, los árabes llegarán encendidos al cruce contra Universidad de Chile en el marco de la Copa Sudamericana, duelo que está programado para el miércoles 4 de marzo a partir de las 21.30 horas.

