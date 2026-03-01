SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    La detención del juego para que los futbolistas del cuadro ciudadano se hidrataran no cayó nada bien en un sector de la fanaticada local.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El partido entre Leeds y Manchester City se pausó para romper con el ayuno de los jugadores musulmanes en el Ramadán.

    Manchester City sigue a la caza del líder Arsenal en la Premier League. Tras su triunfo por 1-0 en su visita al Leeds United, el cuadro que dirige Pep Guardiola mantuvo la diferencia de dos unidades que los separan de los Gunners y puso la definición por el título en ascuas.

    Sin embargo, más allá del solitario gol de Antoine Semenyo, que le dio una victoria clave a los Ciudadanos en Elland Road, lo más llamativo del partido fue un polémico abucheo por parte de la afición local a algunos jugadores mancunianos, particularmente, a los que profesan la religión musulmana.

    Como el partido de esta noche se lleva a cabo durante el periodo sagrado del Ramadán, el juego se ha pausado brevemente para permitir a los jugadores romper su ayuno”, mencionaba la pantalla gigante del estadio cuando el partido marcaba el minuto 12.

    Allí se desataron las pifias por parte de una parcialidad del Leeds, que iban dirigidas principalmente al francés Rayan Cherki, el egipcio Omar Marmoush y el argelino Rayan Aït-Nouri. Pese a los gritos, el cotejo se reanudó sin ningún tipo de advertencia para los seguidores de los Peacocks, aunque, en redes sociales, la situación indignó a los seguidores de la Premier League a lo largo del orbe.

    En esa misma línea, Guardiola también se mostró molesto en la conferencia de prensa tras el pitazo final. El catalán salió en defensa de sus pupilos y decidió realizar un llamado de atención. “Es el mundo moderno, ¿no? Miren lo que está pasando en el mundo ahora mismo, hoy, otra vez, ¿no? Respeten las religiones, respeten la diversidad; ese es el punto. Es la norma, no lo dijimos nosotros, lo dijo la Premier League: ‘De acuerdo, por el ayuno pueden ser uno o dos minutos para hacer eso; para los jugadores, háganlo’. Solo tomaron un poco de vitaminas y agua porque Cherki y Ait-Nouri no comieron hoy”, aseguró el exentrenador de Barcelona.

    Tras este polémico episodio, el Manchester City se enfoca en su partido frente al Nottingham Forest, el miércoles 4 de marzo a las 16:30 horas, correspondiente a la fecha 29 del certamen británico.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueLeeds UnitedManchester CityRamadánOmar MarmoushFútbolFútbol inglésFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Lo más leído

    1.
    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    2.
    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    3.
    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    4.
    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas
    Chile

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025
    Negocios

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League
    El Deportivo

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”
    Mundo

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago