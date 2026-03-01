En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

El partido entre Leeds y Manchester City se pausó para romper con el ayuno de los jugadores musulmanes en el Ramadán.

Manchester City sigue a la caza del líder Arsenal en la Premier League. Tras su triunfo por 1-0 en su visita al Leeds United, el cuadro que dirige Pep Guardiola mantuvo la diferencia de dos unidades que los separan de los Gunners y puso la definición por el título en ascuas.

Sin embargo, más allá del solitario gol de Antoine Semenyo, que le dio una victoria clave a los Ciudadanos en Elland Road, lo más llamativo del partido fue un polémico abucheo por parte de la afición local a algunos jugadores mancunianos, particularmente, a los que profesan la religión musulmana.

“Como el partido de esta noche se lleva a cabo durante el periodo sagrado del Ramadán, el juego se ha pausado brevemente para permitir a los jugadores romper su ayuno”, mencionaba la pantalla gigante del estadio cuando el partido marcaba el minuto 12.

Allí se desataron las pifias por parte de una parcialidad del Leeds, que iban dirigidas principalmente al francés Rayan Cherki, el egipcio Omar Marmoush y el argelino Rayan Aït-Nouri. Pese a los gritos, el cotejo se reanudó sin ningún tipo de advertencia para los seguidores de los Peacocks, aunque, en redes sociales, la situación indignó a los seguidores de la Premier League a lo largo del orbe.

En esa misma línea, Guardiola también se mostró molesto en la conferencia de prensa tras el pitazo final. El catalán salió en defensa de sus pupilos y decidió realizar un llamado de atención. “Es el mundo moderno, ¿no? Miren lo que está pasando en el mundo ahora mismo, hoy, otra vez, ¿no? Respeten las religiones, respeten la diversidad; ese es el punto. Es la norma, no lo dijimos nosotros, lo dijo la Premier League: ‘De acuerdo, por el ayuno pueden ser uno o dos minutos para hacer eso; para los jugadores, háganlo’. Solo tomaron un poco de vitaminas y agua porque Cherki y Ait-Nouri no comieron hoy”, aseguró el exentrenador de Barcelona.

Tras este polémico episodio, el Manchester City se enfoca en su partido frente al Nottingham Forest, el miércoles 4 de marzo a las 16:30 horas, correspondiente a la fecha 29 del certamen británico.