Colo Colo vs. la U: el Superclásico de los técnicos de las vitrinas vacías

El Superclásico 199 está a la vista. En la tarde de este domingo, el estadio Monumental recibe el primer duelo oficial del año entre Colo Colo y Universidad de Chile. Siempre es un partido aparte, más allá de los momentos que atraviesen los equipos más populares y mediáticos del país. Dos protagonistas del choque serán los entrenadores. A un lado, Fernando Ortiz (48 años). En el otro, Francisco Meneghini (37 años). Será el primer derbi entre ambos.

Cabe recordar que el estreno del exzaguero argentino al mando del Cacique fue ante la U, por la Supercopa 2025 disputada en Santa Laura, con un recinto prácticamente vacío. Los azules, liderados por Gustavo Álvarez, se quedaron con la victoria y el cetro. En la temporada anterior, Paqui salió victorioso de su visita a Pedreros, pero con O’Higgins. En la segunda fecha de la Liga de Primera, los celestes vencieron 1-0 a los albos de Jorge Almirón (gol de Bryan Rabello). Ahora, la historia es distinta.

Este domingo se juega el Superclásico 199.

Los dos entrenadores tienen cosas en común. Ambos han dirigido a seis equipos durante sus respectivas trayectorias. Y ambos pasaron dos veces por un club. En el caso de Ortiz, tuvo dos etapas en Sol de América de Paraguay, donde arrancó su carrera. Mientras que Paqui registra dos procesos en Unión La Calera, donde también comenzó su ruta, en solitario, como jefe técnico.

Hay otro aspecto que los une: un palmarés vacío. El primer Superclásico de 2026 pondrá frente a frente a dos entrenadores que nunca han sido campeones en sus respectivas carreras en los banquillos. Puede ser llamativo al tratarse de estrategas que están en equipos grandes, pero así son las circunstancias de hoy. Y esa “deuda” le da otro ingrediente a un partido que siempre despierta efervescencia.

El Tano Ortiz estuvo cerca de ser campeón en México. Durante su estadía en el América, alcanzó tres veces las semifinales de la Liga MX: Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2023. Luego, como DT del Monterrey, también fue semifinalista, en tres competencias diferentes: Leagues Cup 2023, Clausura de México 2024 y Concachampions 2024. No pudo inaugurar su vitrina de adiestrador. Como futbolista, el oriundo de Corral de Bustos fue campeón con cuatro elencos distintos: Boca Juniors (1998), Estudiantes de La Plata (2006), Santos Laguna (2008) y Vélez (2011).

Aspira a ganar su primer clásico en Chile. “Sabemos que tenemos una derrota muy dolorosa en la copa que nos ganaron (la Supercopa) con un marcador abultado, entonces tenemos esa sed de revancha hacia el rival”, dijo el ayudante Juan Pablo Rodríguez.

En el caso de Paqui Meneghini, prácticamente toda su trayectoria en la dirección técnica ha sido en el fútbol chileno. La mejor campaña del exespía de Marcelo Bielsa fue el año pasado, con el tercer lugar alcanzado por O’Higgins en el Campeonato Nacional, que le permitió al elenco de Rancagua ser Chile 3 en la presente Copa Libertadores. Más atrás, en 2021, llegó al cuarto lugar del torneo de Primera División con Unión La Calera.

A diferencia del DT del archirrival, el rosarino afronta su primera experiencia en un equipo grande, con la exigencia que implica. De momento, los resultados no acompañan.

“Yo me siento bien. Lo venimos diciendo hace tiempo, el sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día, cómo trabajamos, lo que recibo de los jugadores y la gente del club en general. Obviamente está la incomodidad de no conseguir los resultados”, dijo Meneghini en la rueda de prensa de los capitanes y entrenadores, realizada el jueves.

Si en la vereda alba se anticipa la presencia del doble 9 (Romero y Correa), en la trinchera azul lamentan la ausencia de Lucas Assadi, por lesión. Javier Altamirano tendrá que asumir el rol de conductor. Por cierto, Juan Martín Lucero retorna a Macul. Es día de Superclásico.