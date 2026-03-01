En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno
Los elencos juegan en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Universidad de Chile
A punto de iniciar
Los jugadores ya calentaron y están a minutos de entrar al terreno de juego.
Cambios en las pizarras
Paqui Meneghini se vio obligado a hacer un cambio, debido a la lesión de Lucas Assadi. En su lugar ingresará Israel Poblete, además, de la novedad de Marcelo Morales. En cambio, Fernando Ortiz mantiene el mismo once inicial de los útlimos encuentros con la noticia de la titularidad de Javier Correa.
Los escogidos por Ortiz
Los titulares azules
Los comentarios de Marcelo Díaz
“Nosotros nos enfocamos mucho en la U y siempre le damos prioridad a la U, más que al rival que enfrentemos. Obviamente los vamos a respetar a todos, pero finalmente no vamos a tener opiniones de los otros equipos porque no nos compete”.
Las palabras de De Paul en la previa
“Si bien analizamos y trabajamos con el rival de turno, tratamos de enfocarnos en lo nuestro. Va a ser un partido diferente porque es un clásico. Nos vamos a enfocar en lo que venimos trabajando en la semana para llegar de la mejor manera a este partido”.
Cómo llegan
Los presentes son dispares en la Liga de Primera. Por un lado, los blancos son terceros con nueve unidades y llevan tres victorias y una derrota. Por otro, la U solo tiene tres puntos, gracias a tres empates y una derrota.
El historial
El Cacique suma 90 victorias en los cruce anteriores, ante 50 de la U (58 empates). Además, los locales llevan 332 goles contra 243 de los azules.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la Liga de Primera. Por la quinta fecha, Universidad de Chile visita a Colo Colo en el Superclásico del fútbol nacional.
