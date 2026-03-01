SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Los fanáticos que llegaron al estadio Monumental se lanzaron contra el atacante que hoy viste la camiseta de Universidad de Chile.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Monumental recibió con hostilidad a Juan Martín Lucero. Foto: @udechile (X).

    Juan Martín Lucero recibe la hostilidad del estadio Monumental. El público albo se volcó contra el ariete, viejo conocido, que hoy viste la camiseta azul de su archirrival. El ariete retornó al recinto de Macul con Universidad de Chile para una nueva versión del Superclásico.

    Lucero, conch… En Pedreros te dimos de comer”, fue uno de los cánticos que se escucharon cuando el transandino saltó al campo para realizar el calentamiento precompetitivo junto al resto del plantel de la U. Las pifias y abucheos se hicieron sentir.

    Su retorno al Monumental fue similar a su primer regreso al recinto, en abril de 2025. En esa oportunidad, el Cacique se enfrentó con Fortaleza por Copa Libertadores, en el duelo marcado por la muerte de dos jóvenes hinchas en las inmediaciones del estadio.

    En dicha ocasión, los forofos también imprimieron billetes con el rostro del jugador, haciendo alusión a que abandonó Colo Colo por dinero. La polémica salida del ariete todavía genera animadversión.

    Hace unos días, el propio Lucero se refirió a lo que sintió, bajándole el perfil para su segundo regreso al Monumental: “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.

    “Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”, añadió. Consultado por un eventual festejo en caso de anotar ante Colo Colo, fue claro: “Por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.

    Por otra parte, Carlos Caszely se refirió a la presencia de Lucero: “Optó por una opción profesional, me parece bien, pero no creo que haga nada hoy acá en el Monumental”, indicó el ídolo albo. También se refirió a los futbolistas que han jugado en ambas escuadras: “Hay muchos jugadores que han pasado de Colo Colo a la U, hoy les tenemos prestado como cinco. Cada uno, profesionalmente, tiene que saber lo que más le conviene”, aseguró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalSuperclásicoEstadio MonumentalColo ColoUniversidad de ChileLa UJuan Martín Lucero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Estación Central

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Lo más leído

    1.
    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    2.
    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    3.
    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    4.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    5.
    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo
    Chile

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Estación Central

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron
    Mundo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers