“En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

Juan Martín Lucero recibe la hostilidad del estadio Monumental. El público albo se volcó contra el ariete, viejo conocido, que hoy viste la camiseta azul de su archirrival. El ariete retornó al recinto de Macul con Universidad de Chile para una nueva versión del Superclásico.

“Lucero, conch… En Pedreros te dimos de comer”, fue uno de los cánticos que se escucharon cuando el transandino saltó al campo para realizar el calentamiento precompetitivo junto al resto del plantel de la U. Las pifias y abucheos se hicieron sentir.

Su retorno al Monumental fue similar a su primer regreso al recinto, en abril de 2025. En esa oportunidad, el Cacique se enfrentó con Fortaleza por Copa Libertadores, en el duelo marcado por la muerte de dos jóvenes hinchas en las inmediaciones del estadio.

En dicha ocasión, los forofos también imprimieron billetes con el rostro del jugador, haciendo alusión a que abandonó Colo Colo por dinero. La polémica salida del ariete todavía genera animadversión.

Hace unos días, el propio Lucero se refirió a lo que sintió, bajándole el perfil para su segundo regreso al Monumental: “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.

“Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”, añadió. Consultado por un eventual festejo en caso de anotar ante Colo Colo, fue claro: “Por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.

Por otra parte, Carlos Caszely se refirió a la presencia de Lucero: “Optó por una opción profesional, me parece bien, pero no creo que haga nada hoy acá en el Monumental”, indicó el ídolo albo. También se refirió a los futbolistas que han jugado en ambas escuadras: “Hay muchos jugadores que han pasado de Colo Colo a la U, hoy les tenemos prestado como cinco. Cada uno, profesionalmente, tiene que saber lo que más le conviene”, aseguró.