Rainer Wirth defendió los arcos de Universidad Católica y Colo Colo, entre otras escuadras del fútbol nacional. En su carrera, suma cinco titulos: dos con los cruzados y los otros tres con el Cacique. Deportes Temuco, Municipal Iquique, Unión Española, Deportes La Serena y Magallanes completan su currículo deportivo.

El personal incluye otra faceta. Titulado en Ingeniería Comercial, actualmente aplica esos conocimientos en una materia que, por estos días, cobra vital relevancia. "Me dedico a los negocios en el rubro de los combustibles“, declara, en una entrevista a la radio ADN.

El particular sufrimiento de Rainer Wirth por el alza de la bencina: “A todos nos agarró por sorpresa”

Wirth se reconoce sorprendido por el alza en el valor de los combustibles. “Un poco menos que un ciudadano común y corriente. Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir y cerrar esta brecha de la que hablaba el ministro”, explica.

Sin embargo, admite que el monto del incremento estaba lejos de sus proyecciones. “Pero esto de un día para otro, los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa. Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible”, complementa.

Rainer Wirth, en su paso por Unión Española (Foto: Photosport)

Desde su mirada especializada, Wirth se refirió a la masiva concurrencia de los consumidores a las estaciones de servicio y el efecto que produce. “La escasez de combustibles ya se generó, porque empieza a haber quiebre de stock. Al final los estanques tienen un límite y el cálculo que tú tienes de cuánto combustible tener y cuánto llenar, va en función con lo que tú vendes”, especifica.

Efecto

La reacción que describe se traduce, según su descripción, en problemas operativos. “Cuando la gente va dos o tres veces más de lo que iría normalmente, se generan quiebres de stock, que es cuando tú ya no puedes seguir vendiendo y se te acaba el producto”, apunta.

Sin embargo, realiza un llamado a la calma respecto de la disponibilidad de “No se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando, pero el combustible está siempre fluyendo al ritmo que lo está demandando el cliente. Entonces se genera este desbalance entre lo que está pidiendo la gente por el miedo colectivo”.