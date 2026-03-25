SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El particular sufrimiento de Rainer Wirth por el alza de la bencina: “A todos nos agarró por sorpresa”

    El exguardameta de la UC y Colo Colo aborda la controversia desde su nuevo rol: como administrador de tres estaciones de servicio.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Rainer Wirth, con la camiseta de Colo Colo (Foto: Photosport)

    Rainer Wirth defendió los arcos de Universidad Católica y Colo Colo, entre otras escuadras del fútbol nacional. En su carrera, suma cinco titulos: dos con los cruzados y los otros tres con el Cacique. Deportes Temuco, Municipal Iquique, Unión Española, Deportes La Serena y Magallanes completan su currículo deportivo.

    El personal incluye otra faceta. Titulado en Ingeniería Comercial, actualmente aplica esos conocimientos en una materia que, por estos días, cobra vital relevancia. "Me dedico a los negocios en el rubro de los combustibles“, declara, en una entrevista a la radio ADN.

    El particular sufrimiento de Rainer Wirth por el alza de la bencina: “A todos nos agarró por sorpresa”

    Wirth se reconoce sorprendido por el alza en el valor de los combustibles. “Un poco menos que un ciudadano común y corriente. Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir y cerrar esta brecha de la que hablaba el ministro”, explica.

    Sin embargo, admite que el monto del incremento estaba lejos de sus proyecciones. “Pero esto de un día para otro, los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa. Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible”, complementa.

    Rainer Wirth, en su paso por Unión Española (Foto: Photosport)

    Desde su mirada especializada, Wirth se refirió a la masiva concurrencia de los consumidores a las estaciones de servicio y el efecto que produce. “La escasez de combustibles ya se generó, porque empieza a haber quiebre de stock. Al final los estanques tienen un límite y el cálculo que tú tienes de cuánto combustible tener y cuánto llenar, va en función con lo que tú vendes”, especifica.

    Efecto

    La reacción que describe se traduce, según su descripción, en problemas operativos. “Cuando la gente va dos o tres veces más de lo que iría normalmente, se generan quiebres de stock, que es cuando tú ya no puedes seguir vendiendo y se te acaba el producto”, apunta.

    Sin embargo, realiza un llamado a la calma respecto de la disponibilidad de “No se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando, pero el combustible está siempre fluyendo al ritmo que lo está demandando el cliente. Entonces se genera este desbalance entre lo que está pidiendo la gente por el miedo colectivo”.

    Más sobre:BencinaAlza de la bencinaRainer WirthColo ColoUniversidad CatólicaLa UCFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”

    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    Gnocchi de matcha

    Camaño anuncia querella por injurias y calumnias contra Franco Parisi y Javier Olivares tras comentarios sobre su vicepresidencia

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    “Vamos a sacar al pizarrón al Gobierno”: Diputados de oposición piden sesión especial para que Quiroz responda por alza de combustibles

    Lo más leído

    1.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    2.
    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”
    Chile

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”

    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    Camaño anuncia querella por injurias y calumnias contra Franco Parisi y Javier Olivares tras comentarios sobre su vicepresidencia

    El cortoplacismo y la educación
    Negocios

    El cortoplacismo y la educación

    “Muchas gracias por todo”: la sentida despedida de la presidenta global de Santander, Ana Botín, al chileno Claudio Melandri

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    “Parece un velatorio”: la polémica consigna de directivo del Sevilla de Sánchez y Suazo en la presentación del nuevo DT
    El Deportivo

    “Parece un velatorio”: la polémica consigna de directivo del Sevilla de Sánchez y Suazo en la presentación del nuevo DT

    El particular sufrimiento de Rainer Wirth por el alza de la bencina: “A todos nos agarró por sorpresa”

    Tras el partido ante Universidad de Concepción: la advertencia de la UC a sus hinchas por el comportamiento en el Claro Arena

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google
    Tecnología

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”
    Cultura y entretención

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”

    Confirman reboot de Si Yo Tuviera 30 en Netflix

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump
    Mundo

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump

    Le Pen afirma que Trump “cometió un error” al atacar Irán: “El régimen es extremadamente sólido”

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme