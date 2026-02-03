“Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

Corrían los descuentos de un tenso encuentro sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la primera fecha del torneo, en el que hinchas de la U ingresaron al sector sur, rompieron asientos, los lanzaron a la policía y quemaron parte del Estadio Nacional. Dentro de la cancha, Juan Martín Lucero protagonizaba una de los estrenos más paupérrimos de los últimos años. Entró en el segundo tiempo y cuando llevaba apenas 20 minutos en la cancha, fue expulsado.

El Gato fue a disputar un balón con Enzo Ferrario, pero en su intención de hacerse con la pelota impactó con la mano sobre el rostro del defensor itálico. El árbitro Gastón Philippe no dudó y le mostró de inmediato la tarjeta roja.

Luego del partido, el exdelantero de Colo Colo intentaba explicar lo sucedido ante los medios de comunicación: “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“,

Así operó el VAR

Este martes, desde la organización de la Liga de Primera liberaron los videos sobre cómo operó el VAR en esa jugada.

Desde la cabina, no tenían claridad de si el manotazo de Lucero fue con la mano abierta o cerrada: “Movimiento adicional. No tengo el puño; lo que pasa es que no tenemos mayor evidencia como para decir lo contrario, es una mano en una posición que no es natural para la acción y no tengo evidencia de que sea con la mano abierta o cerrada”.

Por este motivo, se apoyaron en lo que cobró en primera instancia Gastón Philippe dentro de la cancha: “Gastón dice que es con la mano cerrada, no tengo evidencia de que sea con la mano abierta”.

Para cerrar la discusión en el VAR, sentenciaron: “Claramente, movimiento adicional y golpe en el rostro”.