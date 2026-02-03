SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    El delantero vio la tarjeta roja en los descuentos del duelo ante Audax Italino, cuando llevaba apenas 20 minutos en la cancha.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Corrían los descuentos de un tenso encuentro sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la primera fecha del torneo, en el que hinchas de la U ingresaron al sector sur, rompieron asientos, los lanzaron a la policía y quemaron parte del Estadio Nacional. Dentro de la cancha, Juan Martín Lucero protagonizaba una de los estrenos más paupérrimos de los últimos años. Entró en el segundo tiempo y cuando llevaba apenas 20 minutos en la cancha, fue expulsado.

    El Gato fue a disputar un balón con Enzo Ferrario, pero en su intención de hacerse con la pelota impactó con la mano sobre el rostro del defensor itálico. El árbitro Gastón Philippe no dudó y le mostró de inmediato la tarjeta roja.

    Luego del partido, el exdelantero de Colo Colo intentaba explicar lo sucedido ante los medios de comunicación: “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“,

    Así operó el VAR

    Este martes, desde la organización de la Liga de Primera liberaron los videos sobre cómo operó el VAR en esa jugada.

    Desde la cabina, no tenían claridad de si el manotazo de Lucero fue con la mano abierta o cerrada: “Movimiento adicional. No tengo el puño; lo que pasa es que no tenemos mayor evidencia como para decir lo contrario, es una mano en una posición que no es natural para la acción y no tengo evidencia de que sea con la mano abierta o cerrada”.

    Por este motivo, se apoyaron en lo que cobró en primera instancia Gastón Philippe dentro de la cancha: “Gastón dice que es con la mano cerrada, no tengo evidencia de que sea con la mano abierta”.

    Para cerrar la discusión en el VAR, sentenciaron: “Claramente, movimiento adicional y golpe en el rostro”.

    Más sobre:FútbolLa UJuan Martín Lucero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    Lo más leído

    1.
    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    2.
    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    3.
    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones
    Chile

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?