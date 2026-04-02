Cecilia Pérez habla de las elecciones de la U y revela si postulará o no a la presidencia de Azul Azul

El próximo martes 28 de abril se realizará la junta anual de accionistas de la concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile, Azul Azul. Día que podría marcar la salida definitiva de Michael Clark de la presidencia de la sociedad anónima, incluyendo su participación en el directorio, tras la drástica sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero por las irregularidades financieras de Sartor.

Sin embargo, la principal candidata a asumir su puesto y mano derecha de Clark -Cecilia Pérez- se muestra reacia a asumir el cargo. Pese a que cuenta con los votos necesarios para ser electa, Clark es dueño del 63% de las acciones, la otrora ministra de Deportes aseguró que no se postulará a la máxima instancia de la entidad deportiva.

“ No. No me voy a postular. Quiero que siga Michael Clark. Es un tremendo presidente y lo ha hecho muy bien deportivamente y los resultados financieros también están a la vista. Quiero que siga mi partner“, aseguró en conversación con 24 Horas de TVN.

Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul insistieron en que Pérez es la favorita para suceder a Clark. La razón es que no necesita que ella se postule para el sillón presidencial, puesto que uno de los otros directores afines a la actual administración lo puede hacer y ganar igualmente la elección. Además, dan por hecho que el ingeniero comercial está buscando un puesto con menos exposición dentro del club y que Pérez es su mejor alternativa.

El abogado de la U, José Ramón Correa. Foto: Gentileza de Azul Azul. Nicolas Maldonado

José Ramón Correa, el otro candidato

Dentro de las posibilidades que hoy conviven en la institución que lleva las riendas de la U, coexiste otra alternativa para la presidencia. El segundo accionista mayoritario de Azul Azul, José Ramón Correa, también ha sido mencionado como candidato y aunque no lo han hecho público, en La Cisterna se dice que cuenta con el respaldo de los directores designados por la Casa de Estudios y podría obtener el voto del representante de los accionistas minoritarios, Juan Pablo Pavez.

Pese a ello, aun no le alcanza para llegar a la presidencia ya que con los dos sufragios que le corresponden por el paquete accionario que posee sólo suma cinco y Clark, Pérez y compañía llegan a seis (son 11 directores por estatuto). Por lo que la única manera que ocupe el ansiado cargo es que se transforme en un candidato de consenso, algo que no es lejano para él pues tiene buenas relaciones con el grupo controlador y es reconocido por la hinchada de la U tras sus gestiones legales que permitieron el rápido regreso de los fanáticos que fueron injustamente detenidos por la policía argentina tras los incidentes en Avellaneda.