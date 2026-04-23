El Príncipe está de vuelta en la U: Fernando Gago tendrá a disposición a Charles Aránguiz para el Clásico Universitario

Una de las cosas que más han marcado el proceso de Fernando Gago es que nunca ha podido contar con el plantel completo. Las lesiones tuvieron -en su momento- a siete jugadores fuera de las prácticas y ante Everton, el pasado fin de semana, cinco quedaron al margen por el mismo motivo.

Sin embargo, las buenas noticias en el CDA se multiplicaron: Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Franco Calderón entrenaron con normalidad, mientras que Eduardo Vargas trabaja diferenciado intentando llegar al duelo frente a los cruzados.

El regreso de Charles Aránguiz provocó alegría en Fernando Gago. El Príncipe sufrió un desgarro en el bíceps femoral el pasado 9 de marzo y venía entrenando aparte del resto de sus compañeros. De hecho, se esperaba que el Príncipe ingresara en la lista de convocados y sumara algunos minutos ante los Ruleteros, pero finalmente se descartó la idea. Incluso este lunes, también realizó ejercicios diferenciados para recién aumentar la intensidad 24 horas después.

La idea es que el nacido en Puente Alto llegue en óptimas condiciones al duelo con los cruzados (sábado 2 de abril, 18 horas) y pueda meterse en la línea de corte -junto a Israel Poblete- en desmedro de Agustín Arce.

Certeza que no tiene el estratega bonaerense con Eduardo Vargas. El pequeño desgarro que presentó en el gemelo interno de la pierna izquierda sigue complicándolo y el nacido en Renca sigue con cuidados especiales. El cuerpo médico está haciendo todo lo posible para que pueda decir presente en el compromiso más atractivo de la undécima fecha. Por ahora, Juan Martín Lucero sigue siendo el ‘9′ estelar.

“Eduardo y Charles son nombres muy importantes y los necesitamos. Veremos si están disponibles”, reconoció Gago en entrevista con TNT Sports.

Marcelo Morales regresará a la titularidad ante la UC. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los otros dos jugadores que ya están a disposición del técnico son Marcelo Morales y Franco Calderón. Ambos quedaron fuera de la convocatoria la fecha pasada para que no se agravaran las contracturas que habían presentado en la semana.

Hoy ya entrenan con normalidad y Morales recuperará la banda izquierda en desmedro del joven Diego Vargas. Por su parte, Franco Calderón tendrá que remar mucho en la semana si quiere recuperar su puesto entre los centrales. “Decir que en un mes encontré al equipo sería mentira y decir que me falta mucho también sería mentira. Los procesos tardan a veces dos semanas y en otras diez y por eso, tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros en cada partido”, sostuvo Fernando Gago.

El técnico, de paso, abordó el duelo frente al equipo de la precordillera. "Los clásicos son partidos aparte, pero llego tranquilo por el trabajo de la semana.Mi tarea es transmitirle esa tranquilidad a los jugadores el día del partido”, dijo.

Finalmente, y tal como lo reconoció en Viña del Mar , Octavio Rivero tiene para “tres o cuatro meses más” tras ser operado de la rodilla izquierda. Por ahora, el jugador uruguayo es la única baja confirmada para el juego con los dirigidos por Daniel Garnero.

“El hincha no piensa tanto en cómo jugar el partido, sino en ganarlo como sea. Nosotros trataremos de llegar de la mejor manera posible y de jugarlo con las ideas necesarias que necesitamos”, concluyó Gago.