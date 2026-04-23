SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Príncipe está de vuelta en la U: Fernando Gago tendrá a disposición a Charles Aránguiz para el Clásico Universitario

    El entrenador de los azules tendrá al campeón de América para el duelo de este sábado, en el Estadio Nacional. Eduardo Vargas, en tanto, aún trabaja diferenciado.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Vargas y Aránguiz no estarán presentes ante Everton. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Una de las cosas que más han marcado el proceso de Fernando Gago es que nunca ha podido contar con el plantel completo. Las lesiones tuvieron -en su momento- a siete jugadores fuera de las prácticas y ante Everton, el pasado fin de semana, cinco quedaron al margen por el mismo motivo.

    Sin embargo, las buenas noticias en el CDA se multiplicaron: Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Franco Calderón entrenaron con normalidad, mientras que Eduardo Vargas trabaja diferenciado intentando llegar al duelo frente a los cruzados.

    El regreso de Charles Aránguiz provocó alegría en Fernando Gago. El Príncipe sufrió un desgarro en el bíceps femoral el pasado 9 de marzo y venía entrenando aparte del resto de sus compañeros. De hecho, se esperaba que el Príncipe ingresara en la lista de convocados y sumara algunos minutos ante los Ruleteros, pero finalmente se descartó la idea. Incluso este lunes, también realizó ejercicios diferenciados para recién aumentar la intensidad 24 horas después.

    La idea es que el nacido en Puente Alto llegue en óptimas condiciones al duelo con los cruzados (sábado 2 de abril, 18 horas) y pueda meterse en la línea de corte -junto a Israel Poblete- en desmedro de Agustín Arce.

    Certeza que no tiene el estratega bonaerense con Eduardo Vargas. El pequeño desgarro que presentó en el gemelo interno de la pierna izquierda sigue complicándolo y el nacido en Renca sigue con cuidados especiales. El cuerpo médico está haciendo todo lo posible para que pueda decir presente en el compromiso más atractivo de la undécima fecha. Por ahora, Juan Martín Lucero sigue siendo el ‘9′ estelar.

    Eduardo y Charles son nombres muy importantes y los necesitamos. Veremos si están disponibles”, reconoció Gago en entrevista con TNT Sports.

    Marcelo Morales regresará a la titularidad ante la UC. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Los otros dos jugadores que ya están a disposición del técnico son Marcelo Morales y Franco Calderón. Ambos quedaron fuera de la convocatoria la fecha pasada para que no se agravaran las contracturas que habían presentado en la semana.

    Hoy ya entrenan con normalidad y Morales recuperará la banda izquierda en desmedro del joven Diego Vargas. Por su parte, Franco Calderón tendrá que remar mucho en la semana si quiere recuperar su puesto entre los centrales. “Decir que en un mes encontré al equipo sería mentira y decir que me falta mucho también sería mentira. Los procesos tardan a veces dos semanas y en otras diez y por eso, tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros en cada partido”, sostuvo Fernando Gago.

    El técnico, de paso, abordó el duelo frente al equipo de la precordillera. "Los clásicos son partidos aparte, pero llego tranquilo por el trabajo de la semana.Mi tarea es transmitirle esa tranquilidad a los jugadores el día del partido”, dijo.

    Finalmente, y tal como lo reconoció en Viña del Mar , Octavio Rivero tiene para “tres o cuatro meses más” tras ser operado de la rodilla izquierda. Por ahora, el jugador uruguayo es la única baja confirmada para el juego con los dirigidos por Daniel Garnero.

    “El hincha no piensa tanto en cómo jugar el partido, sino en ganarlo como sea. Nosotros trataremos de llegar de la mejor manera posible y de jugarlo con las ideas necesarias que necesitamos”, concluyó Gago.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileClásico UniversitarioUniversidad CatólicaUCUniversidad de Chile vs Universidad CatólicaLiga de PrimeraCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción
    Chile

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO
    Negocios

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Megarreforma: costo fiscal alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año y expertos dudan de compensación por mayor crecimiento económico esperado

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial
    Tendencias

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    A qué países podrá vender armas Japón, tras levantar la prohibición impuesta después de la Segunda Guerra Mundial

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola
    El Deportivo

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola

    A 10 años de ganar la Premier League: las razones que marcan la caída del Leicester a la tercera categoría del fútbol inglés

    La fuerte crítica de histórico de la selección de Uruguay al proceso de Marcelo Bielsa: “No me gustó el ambiente”

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre
    Cultura y entretención

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania
    Mundo

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Dos sujetos detenidos deja robo frustrado a centro comercial de Maipú

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra
    Paula

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”