¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10.

Finalizó la décima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo perdió el liderato tras su caída ante Palestino. Ahora el puntero es Deportes Limache.

La U, en tanto, igualó sin goles ante Everton. La UC de Garnero perdió por 2-1 ante Unión La Calera en el cierre de la fecha.

Los resultados de la décima fecha de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera