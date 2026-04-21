¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10
La octava jornada del Campeonato Nacional culminó con la derrota de la UC a manos de Unión La Calera.
Finalizó la décima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo perdió el liderato tras su caída ante Palestino. Ahora el puntero es Deportes Limache.
La U, en tanto, igualó sin goles ante Everton. La UC de Garnero perdió por 2-1 ante Unión La Calera en el cierre de la fecha.
Los resultados de la décima fecha de la Liga de Primera
- Deportes Limache 3-0 Universidad de Concepción
- Everton 0-0 Universidad de Chile
- Deportes Concepción 3-3 Deportes La Serena
- Coquimbo Unido 1-1 Ñublense
- Cobresal 2-3 O’Higgins
- Colo Colo 0-1 Palestino
- Huachipato 3-2 Audax Italiano
- Universidad Católica 1-2 Unión La Calera
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Deportes Limache
|10
|14
|20
|2
|Huachipato
|10
|4
|18
|3
|Colo Colo
|9
|4
|18
|4
|Universidad Católica
|10
|8
|17
|5
|Ñublense
|10
|4
|17
|6
|O’Higgins
|10
|-1
|16
|7
|Universidad de Chile
|10
|4
|14
|8
|Palestino
|10
|-3
|14
|9
|Universidad de Concepción
|10
|-9
|14
|10
|Coquimbo Unido
|9
|1
|13
|11
|Deportes La Serena
|10
|-1
|13
|12
|Everton
|10
|0
|12
|13
|Audax Italiano
|10
|-1
|10
|14
|Cobresal
|10
|-4
|10
|15
|Unión La Calera
|10
|-10
|10
|16
|Deportes Concepción
|10
|-10
|5
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