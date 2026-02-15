SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De la mano de Cecilio Waterman: Universidad de Concepción lo da vuelta y se queda con el clásico penquista

    El Campanil aprovechó un gran segundo tiempo para revertir el marcador ante Deportes Concepción.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cecilio Waterman le dio el triunfo a Universidad de Concepción en el clásico penquista. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Universidad de Concepción celebró en el clásico penquista contra Deportes Concepción. El Campanil logró dar vuelta el resultado en el estadio Ester Roa Rebolledo por la tercera fecha de la Liga de Primera y se impuso por 2-1.

    El primer tiempo se vivió con bastante lucha tanto en el centro de la cancha como en las áreas. Ambos elencos quisieron tomar el protagonismo del encuentro, generando varias ocasiones peligrosas.

    Una de las primeras opciones de gol llegó recién en el segundo minuto de juego. Tras una jugada elaborada por el centro de la cancha, el balón terminó en los pies de Cecilio Waterman quien, algo incómodo, sacó un remate bajo que fue bien controlado por el portero César Dutra.

    Sin embargo, el marcador se abriría algunos minutos más tarde a favor de Deportes Concepción. En el minuto 20 Antonio Díaz, en su afán por cerrarle los espacios a un rival que sacaba un centro, terminó golpeando la pelota con la mano. En un principio los jueces de la cancha desestimaron los reclamos, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Juan Lara determinó cobrar el penal.

    Joaquín Larrivey se paró frente al balón y con un tiro arrastrado a la derecha del portero consiguió desatar los festejos de la parcialidad lila (22′).

    En el final (42′) Larrivey tuvo una nueva oportunidad para estirar la diferencia. El delantero capturó un rebote a la altura del punto penal. No obstante, su tiro se fue sobre el horizontal.

    El segundo tiempo fue del Campanil

    En la segunda parte, Universidad de concepción logró el premio que tanto buscó en la etapa inicial. Y lo hizo temprano. En los 50′ Cristopher Mesías recibió un pase a la altura de la medialuna y sacó un gran remate que significó el empate parcial.

    Y hubo más. En el minuto 71 Waterman apareció en el área para capturar un rebote, definiendo mano a mano con el portero lila, lo que le facilitó poner el 2-1 en el marcador.

    De inmediato, el técnico de los lilas, Patricio Almendra, realizó algunas modificaciones con el objetivo de tener más presencia en el arco rival. El León de Collao tomó las riendas del partido, mientras la UdeC mantenía cerrados los espacios e intentaba aprovechar las facilidades que dejaban sus rivales en defensa para intentar cerrar el duelo con un contragolpe.

    Una de las posibilidades se produjo en los 83′ teniendo otra vez a Larrivey como protagonista. El atacante recibió un centro en el área, pero no pudo darle la dirección adecuada y la chance acabó por desvanecerse.

    A pesar de los esfuerzos, el marcador no se movió más y el Campanil terminó quedándose con el clásico penquista.

    Con este resultado, y a la espera de que se complete la fecha, Universidad de Concepción quedó ubicado en la séptima posición de la tabla con 6 puntos. Deportes Concepción, por su lado, sigue sin poder sumar puntos desde su regreso a la Primera División. Antes sumaron derrotas contra O’Higgins (2-1) y Universidad Católica (2-0).

    En la próxima fecha los lilas recibirán en el mismo estadio a Cobresal el viernes 20 de febrero a partir de las 20.30 horas. Los auriazules, en tanto, viajarán hasta el norte del país para medirse contra Deportes La Serena el domingo 22 de febrero desde las 12.00 horas.

