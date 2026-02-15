SUSCRÍBETE POR $1100
    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    El deportista nacional completó una última ronda con una tarjeta de -4 golpes que le permitió acabar en el puesto T12 de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @joaco_niemann / Instagram. pc

    Joaquín Niemann se quedó al borde de poder cerrar su participación en el LIV Golf de Adelaida dentro del Top 10. Este domingo, en la última jornada de competencia, el chileno registró una tarjeta de -4 golpes que lo dejó ubicado en el lugar T12 con un acumulado de -14, un solo palo más que los diez mejores clasificados.

    El chileno, quien en esta oportunidad comenzó desde el hoyo 4, partió de manera correcta sumando de entrada un birdie para tomar confianza. Aquello se repitió en la bandera 7, pero en la siguiente falló en la salida del tee, y tras las correcciones correspondientes, acabó sumando un palo sobre el par.

    De todas maneras, aquello no fue impedimento para que mantuviera la concentración y volver a marcar un golpe bajo el par en los hoyos 10 y 13 y consolidar su juego con un eagle. Tras una gran salida del tee, logró quedar a 43 yardas del objetivo y desde ese lugar logró introducir la pelota.

    Ya en el que sería su última bandera, la 3, terminó sufriendo un bogey que lo acabó dejando fuera del grupo de los 10 mejores.

    Anthony Kim, el gran ganador

    La jornada sabatina había dejado a Jon Rahm y a Bryson DeChambeau igualados en el primer lugar y con la presencia amenazante de Anthony Kim cinco palos atrás. Sin embargo, este último impuso un ritmo este domingo que lo dejó ubicado en el primer lugar.

    Con una tarjeta sin bogeys, logró registrar -9 golpes que lo dejaron en solitario en el primer lugar con -23. Más atrás quedaron Rahm (-20) y DeCahmeau (-17).

    Así, Kim sumó su primera victoria en casi 16 años, considerando que estuvo alejado de las competencias por más de una década afectado por lesiones y enfrentando sus adicciones, y que recién regresó en 2024 para unirse al LIV Golf.

    “Pude jugar un buen golf hoy. Sabía que lo conseguiría. Nadie más tiene que creer en mí, y cualquiera que esté pasando por un mal momento puede superar cualquier cosa”, comentó el ganador.

    La remontada también fue celebrada por otros competidores. Cam Smith indicó que “es genial. Si no hubiera sido uno de nosotros esta semana, que haya ganado aquí en Adelaida, en nuestro evento más importante, es genial. Me alegro muchísimo por él. Ha trabajado duro. De hecho, jugué con Anthony su primera ronda en Arabia Saudita hace unos años, y fue bastante complicada, como mínimo, y al principio era muy escéptico. Pero lo que ha logrado en las últimas dos temporadas, esforzarse al máximo y lograr lo que hizo hoy, es muy especial”.

    Marc Leishman, en tanto, dijo que “Como padre, es increíble lo que ha hecho por su hija. Creo que todos, como padres, jugamos por nuestra familia, por nuestra esposa, nuestros hijos y todo lo demás, y por toda la familia. Pero que él haya podido cambiar su vida a través del golf de esa manera demuestra lo buena persona y lo fuerte que es, lo que el golf puede hacer por ti”.

    Jon Rahm, en tanto, comentó que “esa fue una de las rondas de golf más increíbles y emocionantes. Quizás en dos y tres golpes tuvo que hacer pares, pero después fue absolutamente impecable en un campo difícil”.

