    Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC

    Agustín Nadruz y Bryan Carvallo adelantaron al conjunto minero con dos anotaciones de gran factura. Los cruzados caen en El Salvador.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Agustín Nadruz celebra su golazo ante la UC. Foto: Photosport.

    Cobresal sorprendió a Universidad Católica y le asestó dos golpes en El Salvador. El conjunto minero se adelantó rápidamente y estiró su ventaja con dos golazos.

    A solo dos minutos de iniciado el encuentro, los locales celebraron gracias a Agustín Nadruz. El mediocampista recibió en tres cuartos de cancha, cargado a la derecha. Controló, levantó la cabeza y sacó un potente remate cruzado que se metió por el ángulo contrario. La parábola fue imposible para la estirada de Vicente Bernedo. El propio volante se sorprendió, celebrando con gestos propios de la magnitud de anotación que marcó.

    La UC caía rápidamente en su visita a El Salvador, en una diferencia que sería aumentada unos minutos después. En el 14′, Bryan Carvallo fue el autor de otro verdadero golazo.

    El volante arremetió en el área y recibió un centro que le quedó pasado. En ese momento decidió definir de una manera poco común y remató de chilena, mientras que la pelota ingresó ajustada al vertical. Una espectacular pirueta y otra anotación de grandísima factura.

    Revisa los golazos de Cobresal a la UC

