Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC

Cobresal sorprendió a Universidad Católica y le asestó dos golpes en El Salvador. El conjunto minero se adelantó rápidamente y estiró su ventaja con dos golazos.

A solo dos minutos de iniciado el encuentro, los locales celebraron gracias a Agustín Nadruz. El mediocampista recibió en tres cuartos de cancha, cargado a la derecha. Controló, levantó la cabeza y sacó un potente remate cruzado que se metió por el ángulo contrario. La parábola fue imposible para la estirada de Vicente Bernedo. El propio volante se sorprendió, celebrando con gestos propios de la magnitud de anotación que marcó.

La UC caía rápidamente en su visita a El Salvador, en una diferencia que sería aumentada unos minutos después. En el 14′, Bryan Carvallo fue el autor de otro verdadero golazo.

El volante arremetió en el área y recibió un centro que le quedó pasado. En ese momento decidió definir de una manera poco común y remató de chilena, mientras que la pelota ingresó ajustada al vertical. Una espectacular pirueta y otra anotación de grandísima factura.

Revisa los golazos de Cobresal a la UC

🥵⚽⛏️ ¡UN BOMBAZO!



Agustín Nadruz dejó ESTE DERECHAZO en el #MatchdaySábado ante #LosCruzados.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/s3rdGd54Y6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 14, 2026